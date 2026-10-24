scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो लाख के विवाद में खूनी खेल! ढाबे में घुसकर मालिक को पीटा, फिर मारी गोली... CCTV में कैद वारदात

समस्तीपुर के सरायरंजन में देर रात राज दरबार ढाबे पर पहुंचे बदमाशों ने मालिक अभिनंदन कुमार राय की पहले पिटाई की, फिर गोली मार दी. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घायल मालिक पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं. शुरुआती जांच में दो लाख रुपये के लेनदेन का विवाद सामने आया है. पुलिस ने चार आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

Advertisement
X
समस्तीपुर में ढाबे पर खूनी हमला.(Photo: Screengrab)
समस्तीपुर में ढाबे पर खूनी हमला.(Photo: Screengrab)

बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने देर रात एक ढाबे में घुसकर मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया. पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. वारदात के बाद आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए. मारपीट से लेकर गोली चलाने तक की पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

दरअसल, यह घटना सरायरंजन थाना क्षेत्र के किशनपुर यूसुफ गांव में एसएच-88 स्थित राज दरबार ढाबे की है. यहां ढाबा मालिक अभिनंदन कुमार रात में सो रहे थे. देर रात करीब दो बजे तीन से चार बदमाश वहां पहुंचे और अंदर दाखिल हो गए. उन्होंने चादर हटाकर देखा कि अभिनंदन सो रहे हैं. इसके बाद सभी ने मिलकर उनकी पिटाई शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में राशन बांटने पहुंची नाव, देखते ही मची लूट... जान बचाकर भागी राहत सामग्री देने वाली टीम, VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

Samastipur Bihar Mysterious Device
Bihar में आसमान से गिरा रहस्यमयी डिवाइस, लोगों के उड़े होश!
आसमान से गिरे डिवाइस में जल रहा था एलईडी बल्ब. (Photo: Screengrab)
आसमान से गिरा जलता हुआ LED बल्ब, लिखा था 'Made in Korea'
कई प्रमुख ट्रेनों का परिचालन रद्द.(Photo: Screengrab)
CJP आंदोलन से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द
डायल 112 पहुंची तो भागने लगा आरोपी.(Photo: Screengrab)
VIDEO: छेड़छाड़ के आरोपी ने पुलिसवाले को कीचड़ में फेंका, वर्दी फाड़ी
Son killed his father in Samastipur
पिता के तानों और गाली गलौच से खफा था बेटा, कुल्हाड़ी से काट डाला

शोर सुनकर ढाबे में काम करने वाले कर्मचारी जाग गए और अभिनंदन को बचाने की कोशिश की. इसी दौरान एक बदमाश ने कमर से पिस्टल निकाल ली और कर्मचारियों को धमकाने लगा. हथियार देखकर सभी अपनी जान बचाने के लिए छिप गए. इसके बाद हमलावरों ने अभिनंदन को जमकर पीटा और गोली मार दी. घायल होने के बाद वह किसी तरह वहां से भागकर छिप गए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए आराम से निकल गए.

Advertisement

पटना के अस्पताल में चल रहा इलाज

हलई थाना क्षेत्र के बनवीरा गांव निवासी विशेश्वर राय के पुत्र अभिनंदन कुमार राय हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए पटना स्थित एक अस्पताल ले जाया गया. वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है.

इस घटना के बाद ढाबे में दहशत का माहौल है. सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की गतिविधियां और हमले की वारदात रिकॉर्ड हुई हैं. पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई में जुटी है. मामले में चार आरोपियों की पहचान किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है.

देखें वीडियो...

दो लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हमले के पीछे रुपये के लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है. ढाबा मालिक अभिनंदन कुमार राय ने ढाबा खोलने के लिए केशव झा से दो लाख रुपये कर्ज लिए थे. आरोप है कि वह रकम लौटाने में आनाकानी कर रहे थे. इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन पंचायत के जरिए मामला सुलझा दिया गया था.

बताया जा रहा है कि रुपये वापस नहीं मिलने के बाद केशव झा अपने तीन अन्य सहयोगियों के साथ बीती रात ढाबे पर पहुंचा और इस वारदात को अंजाम दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हालांकि, हमले के पीछे की वजह को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

Advertisement

चार आरोपियों की पहचान, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

सदर डीएसपी-1 ने बताया कि बीती रात करीब दो बजे चार बदमाशों ने पहले ढाबा मालिक की पिटाई की और फिर तीन गोलियां चलाकर उन पर जानलेवा हमला किया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. इस मामले में चार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

डीएसपी के मुताबिक, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. टीम मौके से उपलब्ध सबूत इकट्ठा कर रही है. घायल ढाबा मालिक का पटना के अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रजिस्ट्रेशन-लैंड सर्वे के निजीकरण पर भड़के अंबुमणि रामदास, कहा- 'जनता की जेब पर पड़ेगा भारी' |
    हाथ में हाथ और सीढ़ियां... मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ नीचे उतरता दिखा शिवा! मौत से पहले का CCTV आया सामने |
    दिल्ली के नामी रेस्टोरेंट्स में गंदगी का अंबार, आजतक की पड़ताल में खुलासा |
    ब्रह्मोस के बाद अस्त्र मिसाइल के बारे सोच रहा है इंडोनेशिया, किस देश से है खतरा? |
    भोपाल गोलीकांड में सायरा खान का यू-टर्न... बोली- छत पर टहलते समय नहीं, घर में रखी पिस्टल से गलती से चली थी गोली |
    'नसीब चुराने के लिए लोग आपकी स्त्री चुरा लेते हैं', पत्नी सुनीता संग अनबन पर बोले गोविंदा, छलका दर्द |
    धर्मशाला में रखा पाकिस्तान का पैटन टैंक, तोप नीचे झुकी और भारतीय टैंक की ऊपर... क्या है 1965 की जंग की कहानी? |
    Hidden Tourist Places in India: गोवा-मनाली छोड़ें, भारत की इन 5 खूबसूरत जगहों पर लें सुकून भरी छुट्टियों का मजा |
    बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिवार ने पुलिस को घेरा, आरोपी की गिरफ्तारी पर गुमराह करने के लगे आरोप |
    माथे पर चिपकाने वाले फिटनेस गैजेट TEMPLE की कीमत हुआ खुलासा, 1 नवंबर से प्री ऑर्डर शुरू
    Advertisement