Weekly Rashifal (28 Sep to 4 Oct): सिंह-कुंभ खर्चों पर कंट्रोल रखें, जानें आपके लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रोफेशन के लिहाज से लाभ देने वाला रह सकता है. आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के प्रयास सफल हो सकते हैं. हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी की स्थिति भी बन सकती है. इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. बिजनेस करने वालों को बहुत ज्यादा उधार के लेनदेन से बचने की सलाह है. किसी पर बिना वजह शक न करें. महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो मंगलवार और गुरुवार का दिन अनुकूल माना गया है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. नकारात्मकता कम होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास बढ़ाएं. घर-परिवार की सलाह लेकर काम करना फायदेमंद रहेगा. जमीन-जायदाद से जुड़े काम और बड़े निवेश से जुड़े फैसलों में परिवार की सलाह उपयोगी रह सकती है. व्यापार में लाभ के अवसर बन सकते हैं. नौकरी करने वालों को इस सप्ताह नौकरी बदलने का फैसला टालने की सलाह दी गई है. छात्रों के लिए समय अनुकूल रह सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं. नौकरी करने वालों के लिए करियर में आगे बढ़ने का समय रह सकता है. कारोबारियों को रुके हुए पैसे की वसूली के प्रयास तेज करने चाहिए. इस सप्ताह महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को लेना बेहतर माना गया है. नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें. रिश्तों को संभालने पर ध्यान दें. संक्रमण से जुड़ी बीमारियों से भी सावधानी बरतने की सलाह है.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है. मन की चिंताएं कम होंगी. परिवार के लोगों से अपनी बात खुलकर साझा करना बेहतर रहेगा. नौकरी करने वालों के लिए करियर में अनुकूलता बनी रह सकती है. व्यापार करने वालों के लिए भी लाभ के अवसर बन सकते हैं. महत्वपूर्ण फैसला सोमवार या गुरुवार को लिया जा सकता है. खर्चों को नियंत्रण में रखें. नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सावधानी से आगे बढ़ने का है. खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा. नौकरी करने वालों को करियर से जुड़े फैसलों में सतर्क रहने की सलाह है. बिजनेस करने वालों के लिए यह प्लानिंग करने का समय है. महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को लिया जा सकता है. किसी विवाद या झगड़े में पड़ने से बचें. खान-पान में भी सावधानी रखें और बहुत ज्यादा मसालेदार या बाजार का खाना खाने से बचें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को इस सप्ताह संभलकर चलने की सलाह दी गई है. किसी भी काम में बहुत ज्यादा जल्दबाजी न करें. नौकरी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. बिजनेस करने वालों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं. महत्वपूर्ण फैसला बुधवार या शुक्रवार को लिया जा सकता है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. संक्रमण से बचाव पर ध्यान दें. खर्चों को बजट के भीतर रखने की कोशिश करें. अनावश्यक खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकता है.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सप्ताह धन लाभ के अवसर लेकर आ सकता है. अचानक धन आने के रास्ते बन सकते हैं. मेहनत का फल मिलने की संभावना है. नौकरी करने वालों के लिए करियर की स्थिति अनुकूल रह सकती है. व्यापारियों को कारोबार में थोड़ा अधिक समय देने से लाभ बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. महत्वपूर्ण फैसला बुधवार या शुक्रवार को लिया जा सकता है. रिश्तों में गलतफहमी बढ़ने से रोकें. बहुत जल्द फैसला लेने से बचें. छात्रों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह अपने काम बहुत ध्यान से करने होंगे. जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा. नौकरी बदलने की कोशिश फिलहाल टालने की सलाह है. बिजनेस में लोन लेकर पैसा लगाने का फैसला सोच-समझकर करें. खर्चों को भी नियंत्रण में रखें. महत्वपूर्ण फैसला सोमवार या मंगलवार को लिया जा सकता है. नकारात्मक विचारों से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. तनाव को ज्यादा हावी न होने दें. छात्रों के लिए समय अनुकूल रह सकता है. पढ़ाई में मेहनत बढ़ाने से लाभ मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं. घर-परिवार में प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ेगा. नौकरी और कारोबार दोनों में सफलता के अवसर बन सकते हैं. सक्रिय होकर काम करने से लाभ मिल सकता है. महत्वपूर्ण फैसला सोमवार या गुरुवार को लिया जा सकता है. लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह है. किसी को पैसा उधार देने से बचें. पैसा समय पर वापस मिलने में परेशानी हो सकती है. छात्रों के लिए समय अच्छा रह सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अवसर बनेंगे.

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मकर राशि

मकर राशि वालों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह है. कारोबार से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें. बहुत जल्दी निर्णय लेने से बचें. महत्वपूर्ण फैसला लेना जरूरी हो तो गुरुवार या शुक्रवार का दिन चुना जा सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक तनाव से बचने की कोशिश करें. कामकाज में धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए विदेश से जुड़े कामों में सफलता के अवसर बन सकते हैं. यदि विदेश जाने की योजना है तो उससे जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं. विदेश में नौकरी या विदेशी कंपनी से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. बड़े फैसले के लिए शुक्रवार का दिन अनुकूल माना गया है. खर्चों को नियंत्रण में रखें. संक्रमण से जुड़ी बीमारियों से सावधान रहें. छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अवसर बन सकते हैं. पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें.

मीन राशि

मीन राशि वालों की योजनाएं सफल हो सकती हैं. मानसिक उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है. करियर के क्षेत्र में परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं. व्यापार करने वालों को लाभ मिलने के अवसर बन सकते हैं. महत्वपूर्ण फैसला सोमवार या गुरुवार को लिया जा सकता है. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. अनावश्यक तनाव लेने से बचें. धैर्य के साथ अपने काम करते रहें. योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने से लाभ मिल सकता है.

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