केला खिलाकर बंदर से छुड़ाए 42 हजार रुपये, अयोध्या पुलिस की सूझबूझ ने महिला को वापस दिलाई पाई-पाई

अयोध्या के सिविल लाइन क्षेत्र में एक बंदर महिला के 42 हजार रुपये लेकर भाग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए बंदर को केला खिलाकर उसका ध्यान भटकाया. पुलिस की इस अनोखी तरकीब से पूरे रुपये सुरक्षित बरामद कर महिला को सौंप दिए गए.

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बंदर ले उड़ा महिला के पैसे

अयोध्या के कैंट क्षेत्र स्थित भिखनपुर की निवासी अंजू देवी मंगलवार को सिविल लाइन चौकी के पास मौजूद थीं. इसी दौरान एक बंदर उनके 42,105 रुपये लेकर अचानक भाग गया. स्थानीय राहगीरों ने बंदर से रुपये छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. इसके बाद मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई.

पुलिस ने लगाई अनोखी तरकीब

सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक अशोक कुमार और पंकज सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने बंदर को डराने के बजाय संयम से काम लिया. टीम ने बंदर का ध्यान भटकाने के लिए उसे केला दिया. जैसे ही बंदर केले की ओर आकर्षित हुआ, पुलिस ने सावधानी से सारे रुपये बरामद कर लिए.

महिला को मिली पूरी रकम

पुलिस ने जांच और पहचान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंजू देवी को उनके पूरे 42,105 रुपये सुरक्षित लौटा दिए. पुलिस की इस तत्परता और अनोखी सूझबूझ की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की. इस दिलचस्प घटनाक्रम की चर्चा दिनभर पूरे इलाके में बनी रही.

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