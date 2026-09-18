बिहार: सम्राट सरकार के 5 महीने... क्या बदला, क्या बाकी? रविशंकर प्रसाद से जानिए

पंचायत आजतक बिहार के 'बीजेपी की सरकार... बिहार में बहार!' के सत्र में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से बिहार को लेकर खास बातचीत हुई. इस बातचीत में रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि बीजेपी का एक पुराना सपना अब पूरा हो गया है, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार अकेला ऐसा राज्य था जहां पार्टी का अपना मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना था. उन्होंने नीतीश कुमार के साथ पार्टी के पुराने रिश्ते, बिहार में हुए विकास कार्यों और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नई पहल के बारे में विस्तार से बताया.

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रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ 2005 से 2007 के दौरान शुरू हुआ था, जो जंगल राज के खिलाफ साझा संघर्ष पर टिका है. उन्होंने इसे सामान्य राजनीतिक एडजस्टमेंट मानने से इनकार किया और कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए असाधारण काम किया है.

उन्होंने बताया कि सीटें ज्यादा होने के बावजूद बीजेपी ने वरिष्ठता का सम्मान करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की खुशी है, लेकिन पूरा एनडीए परिवार जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर काम कर रहा है.

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बिहार में हुए बदलाव गिनाते हुए उन्होंने पटना एयरपोर्ट के कायाकल्प, आठ वंदे भारत ट्रेनों, अटल पथ और जेपी गंगा पथ का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि गंगा नदी पर पांच पुल बन रहे हैं और बाढ़ के समय सरकार ने राहत कार्य में पूरी मदद की. उन्होंने अपने क्षेत्र बख्तियारपुर और फतवा का उदाहरण देते हुए बताया कि वे खुद पानी में उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि उनके क्षेत्र में तैनात दो नई आईएएस अफसरों को उन्होंने जमीनी हकीकत समझने के लिए बाढ़ राहत कार्य में लगाया.

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रवि शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई जगह डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं और एक शिकायत पोर्टल शुरू किया है, जिसे गोवा और गुजरात में भी अपनाया गया है. इस पोर्टल पर हर हफ्ते रिमाइंडर भेजे जाते हैं और एक महीने में जवाब न मिलने पर कार्रवाई होती है. उन्होंने आईटी क्षेत्र, स्किल सेंटर और एआई डेटा यूनिवर्सिटी की योजनाओं का भी जिक्र किया, साथ ही कानून व्यवस्था को सख्त बताया.

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