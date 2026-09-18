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पंजाब: पठानकोट के पास रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला, बोले- 100 AAP कार्यकर्ताओं ने किया अटैक

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर पठानकोट के पास हमले के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है, जहां बिट्टू ने लगभग 100 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर इस हमले को अंजाम देने का सीधा आरोप लगाया है.

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बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला(Photo-ITG)
बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला(Photo-ITG)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर पंजाब में हमला हुआ है. बीजेपी नेता ने इस हमले के बाद आरोप लगाया कि इस हमले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे.

बटाला के पास घासीतपुर गांव के बाहर बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू और उनके काफिले पर कुछ लोगों ने अंडे और टमाटर फेंके. इसके बाद रवनीत बिट्टू भागकर गांव के एक घर में घुस गए, जहां उन्होंने हमला करने वाले दो लोगों को अपने पास बैठा लिया.

आजतक से बातचीत के दौरान रवनीत बिट्टू ने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है. मुझ पर अंडे और टमाटर फेंके गए और कई लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया. उन्होंने कहा कि जब तक एसएसपी उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई नहीं करते, मैं यहां से नहीं जाऊंगा. हमें पठानकोट से नशा विरोधी मार्च शुरू करना था, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि पंजाब से नशा खत्म करने वाला ऐसा कोई मार्च हो.

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आप सरकार पर निशाना

रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर कथित हमले को लेकर बीजेपी नेताओं ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं. बिट्टू ने आरोप लगाया कि करीब 100 AAP कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया और पंजाब पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल थे. उन्होंने बताया कि काफिले की पहली गाड़ी के शीशे तोड़े गए और अंडे-टमाटर भी फेंके गए.

पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जय इंदर कौर ने आरोप लगाया कि बिट्टू पर हमला बीजेपी के ड्रग्स विरोधी अभियान से ध्यान भटकाने की कोशिश थी. बीजेपी नेता विजय सांपला ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कई घटनाओं का जिक्र किया और राज्य में 'गुंडा राज' का आरोप लगाया.

राघव चड्ढा ने उठाया सवाल

बीजेपी नेता एचएस फूलका ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमले हो रहे हैं और बिट्टू पर हमला भी इसी स्थिति को दिखाता है. वहीं, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि AAP बीजेपी से डरी हुई है और इसी वजह से रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला किया गया. उन्होंने कहा कि Z+ सुरक्षा प्राप्त पूर्व केंद्रीय मंत्री पर हमला होना पंजाब में आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है.

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वहीं इस मामले पर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है. यह गलत है.

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