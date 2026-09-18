'रोज PDA बदल रहे, आने वाले समय में सपा ही खत्म हो जाएगी', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले BJP और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सपा रोज अपना PDA बदल रही है. आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही खत्म हो जाएगी. मौर्य ने PDA को फर्जी भी बताया. उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से असलियत नहीं बदलती.
'नाटक करने से असलियत नहीं आती'
डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का PDA पूरी तरह फर्जी है. इसे बार-बार बदला जा रहा है. सपा सिर्फ बदलाव का नाटक कर रही है. नाटक करने से असलियत नहीं आती. इसके लिए असली दिल चाहिए.
मौर्य ने सपा पर सत्ता हासिल करने के लिए जातीय समीकरणों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी PDA के नाम पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा. मौर्य ने इसे सत्ता पाने के लिए देखे जा रहे 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' बताया.
डिप्टी सीएम ने BJP की आगे की रणनीति को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि BJP 2047 तक कमल खिलाने के लिए तैयार है. पार्टी सपा को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है.
मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया. मौर्य ने कहा कि उस चुनाव में सपा ने RLD और सुभासपा के साथ गठबंधन किया था. इसके अलावा कई नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा था. इसके बावजूद BJP को सत्ता से नहीं हटा सकी.
'सपा के पास न दृष्टिकोण, न भरोसेमंद नेतृत्व'
केशव मौर्य ने कहा कि सपा के पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है. उन्होंने नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए. मौर्य ने कहा कि जनता का भरोसा भी सपा के साथ नहीं है. इस बार भी जातीय समीकरण और नारे सपा के काम नहीं आएंगे.
उन्होंने कहा कि 2022 में सपा ने कई राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की थी. लेकिन BJP को सत्ता से बाहर नहीं कर सकी. मौर्य ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भी सपा की रणनीति सफल नहीं होगी.
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दरअसल, अखिलेश यादव की पार्टी PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताती है. 2027 के चुनाव से पहले सपा इसी फॉर्मूले को लेकर राज्यभर में अभियान की तैयारी कर रही है. पार्टी अक्टूबर में PDA यात्रा निकालने की तैयारी में है.
इसी फॉर्मूले को लेकर BJP लगातार सपा पर निशाना साध रही है. मौर्य भी कई मौकों पर PDA की अलग व्याख्या कर चुके हैं. हाल ही में उन्होंने इसे 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी' बताया था. वहीं अब उन्होंने कहा है कि सपा रोज PDA बदल रही है.
'तीसरी बार भी BJP की बाजी नहीं पलटेगी'
केशव मौर्य ने अपने बयान में 2027 के चुनाव को लेकर भी दावा किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की कोई भी रणनीति तीसरी बार BJP की बाजी नहीं पलट पाएगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश में BJP की लगातार तीसरी सरकार बनने का दावा किया.
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मौर्य ने कहा कि BJP के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं. वहीं उन्होंने सपा पर परिवारवाद और जातीय राजनीति का आरोप लगाया. उनके इस हमले पर अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.