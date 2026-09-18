बांकीपुर की हार कितनी चुभी? जानिए, क्या बोले बिहार BJP के अध्यक्ष संजय सरावगी

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने आजतक से बातचीत में बांकीपुर सीट पर हुई हार को लेकर बड़ी बेबाकी से बात की. 328 सीटों के भारी बहुमत वाली एनडीए सरकार में सिर्फ एक सीट बांकीपुर हारने पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया. संजय सरावगी ने साफ कहा कि हम ईमानदारी से हार स्वीकार करते हैं. कौन इसे नहीं मानेगा.

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उन्होंने बताया कि हार के तुरंत बाद पार्टी ने तीन चार दिनों के भीतर गहन समीक्षा की. यह समीक्षा सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं के साथ की गई. इतना ही नहीं, उन आम लोगों से भी बात की गई जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई सीधा नाता नहीं था, यानी सामान्य मतदाता और भाजपा के अपने वोटरों से भी फीडबैक लिया गया.

समीक्षा में सामने आया कि बांकीपुर में विपक्ष ने एक गलत नैरेटिव सेट किया, जिससे आम जनता को गुमराह किया गया. संजय सरावगी के मुताबिक यही वजह रही कि तीन चौथाई बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद पार्टी यह सीट गंवा बैठी. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ ही हफ्तों में जनता को भी यह समझ आने लगा है कि उसे गलत जानकारी देकर भरमाया गया था.

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जब आजतक ने पंचायत बिहार आजतक के मंच से पूछा कि क्या यूसीसी जैसे मुद्दों पर एनडीए के नरम रुख के पीछे बांकीपुर की हार का असर है, तो संजय सरावगी ने इससे साफ इनकार किया. उनका कहना था कि यह असर बांकीपुर का नहीं बल्कि राज्य में मिले तीन चौथाई बहुमत का है, जिसकी वजह से गठबंधन के दल आपस में बातचीत करके फैसले लेते हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी हुए उपचुनावों की हार पर पार्टी ऐसी ही समीक्षा करती रही है.

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