बांकीपुर की हार पर क्यो बोले रविशंकर प्रसाद? बताया BJP से कहां हुई चूक

बिहार के बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुलकर बात की है. उन्होंने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत, नीतीश कुमार के साथ पुराने गठबंधन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी राय रखी. साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बांकीपुर सीट हारने का कारण भी गिनाया.

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी का रिश्ता 2005 से चला आ रहा है और यह जंगलराज के खिलाफ साझा संघर्ष पर टिका है. उन्होंने बताया कि भाजपा की सीटें ज्यादा होने के बावजूद पार्टी ने सहजता से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था.

उन्होंने बिहार में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पटना एयरपोर्ट, वंदे भारत ट्रेनों, अटल पथ और गंगा नदी पर बन रहे पुलों का उदाहरण दिया. बाढ़ के दौरान प्रशासन की मदद और सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किए गए शिकायत पोर्टल की भी उन्होंने तारीफ की, जिसमें शिकायत दर्ज होने पर एक महीने के भीतर कार्रवाई का नियम है.

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बांकीपुर सीट पर हार को लेकर रविशंकर प्रसाद ने स्वीकार किया कि इससे उन्हें दुख हुआ है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा और यूजीसी के नियमों को लेकर जनता में नाराजगी थी. उन्होंने प्रशांत किशोर पर बेबुनियाद आरोप लगाने का इल्जाम भी लगाया और कहा कि राजनीति में जनता का भरोसा सबसे जरूरी होता है. साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर की जीत पर बधाई भी दी.

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आगे उन्होंने बताया कि 2009 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में स्थिति बदल गई. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से लगातार सलाह ली जाती है और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना भी की.

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