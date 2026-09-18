scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

₹53,500 में धर्मशाला-मैक्लोडगंज-खज्जियार-अमृतसर घूमें... IRCTC लाया पैकेज, फ्लाइट-होटल-खाना सब शामिल

सितंबर के आखिरी हफ्ते में घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, फ्लाइट और लोकल ट्रांसपोर्ट की अलग-अलग बुकिंग का झंझट नहीं चाहते? आईआरसीटीसी (IRCTC) का 6 रात और 7 दिन का हवाई टूर पैकेज आपके काम का हो सकता है.

Advertisement
X
आईआरसीटीसी का एयर टूर पैकेज 7 दिनों में धर्मशाला, खज्जियार, मैक्लोडगंज और अमृतसर की सैर कराएगा. (Photo: X/@Irctc)
आईआरसीटीसी का एयर टूर पैकेज 7 दिनों में धर्मशाला, खज्जियार, मैक्लोडगंज और अमृतसर की सैर कराएगा. (Photo: X/@Irctc)

सितंबर का महीने अपने अंत की ओर है और अगर इस दौरान पहाड़, धार्मिक स्थल और खूबसूरत वादियों का मजा एक ही ट्रिप में लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक पैकेज काम का हो सकता है. खास बात यह है कि इस यात्रा के लिए अलग-अलग जगहों की प्लानिंग, होटल और लोकल सफर का इंतजाम खुद करने की जरूरत नहीं होगी. रेलवे के टूरिज्म ब्रांड आईआरसीटीसी (IRCTC) ने 6 रात और 7 दिन का हवाई टूर पैकेज तैयार किया है, जिसमें हिमाचल से लेकर अमृतसर तक कई लोकप्रिय जगहें शामिल हैं.

आईआरसीटीसी का यह टूर प्रोग्राम 'हिमालयन ब्लिस: धर्मशाला–खज्जियार विद गोल्डन टेम्पल' (Himalayan Bliss: Dharamshala-Khajjiar with Golden Temple) नाम से है, जो 25 सितंबर 2026 से 1 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. इस टूर पैकेज में सफर की शुरुआत लखनऊ से होगी. यानी लखनऊ से हवाई यात्रा के साथ यात्रियों को उत्तर भारत के कई प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सैर कराई जाएगी.

कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका?

सम्बंधित ख़बरें

जानिए तत्काल टिकट बुक करने की 8 आसान ट्रिक्स. ( Photo: ITG)
IRCTC Tatkal Ticket: तत्काल टिकट बुक करना है? ये ट्रिक्स अपनाएं
Kashmir Trip From Lucknow IRCTC Launches 5-Night, 6-Day ‘Jannat-e-Kashmir’ Package
₹41,500 में कश्मीर टूर... टिकट, होटल, खाना-पीना सब! IRCTC लाया पैकेज
ट्रेन की सीट में रूई भरी होती है या फिर इसमें फोम का इस्तेमाल किया जाता है? ( Photo: ITG)
रूई, फोम या कुछ और... ट्रेन की सीट में आखिर क्या भरा होता है?
अफ्रीका के कुछ देशों में बड़े परिवार आम बात हैं. ( Photo: Facebook/Mubarak Adekunle)
Viral: 18 बार प्रेग्नेंट हुई यह महिला, डॉक्टर भी हैरान
इन नंबरों की जानकारी आम यात्रियों के लिए भी उपयोगी हो सकती है. ( Photo: ITG)
Indian Railways: रेलवे ट्रैक के किनारे लगे खंभों पर नंबर क्यों लिखे होते हैं?

इस 7 दिन के टूर में कई अलग-अलग तरह के अनुभव एक साथ मिलेंगे. टूर में यात्रियों को अमृतसर, अटारी बॉर्डर, खज्जियार, धर्मशाला और मैक्लोडगंज ले जाया जाएगा. इसके अलावा स्वर्ण मंदिर भी इस यात्रा का हिस्सा है. यानी एक ही ट्रिप में पहाड़ों की ठंडी वादियों के साथ पंजाब के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को भी देखा जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: ₹41,500 में कश्मीर टूर... एयर टिकट, होटल, खाने-पीना सब शामिल! IRCTC लाया बेहतरीन पैकेज

Advertisement

कई धार्मिक स्थलों के भी होंगे दर्शन

यह टूर सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं है. यात्रा के दौरान यात्रियों को श्री चामुंडा देवी शक्तिपीठ और श्री ब्रजेश्वरी देवी शक्तिपीठ के दर्शन भी कराए जाएंगे. आईआरसीटीसी ने इस पैकेज को धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक अनुभव और प्राकृतिक खूबसूरती को एक साथ जोड़ने वाली यात्रा के तौर पर तैयार किया है. धर्मशाला और खज्जियार में यात्रियों को हिमालय की वादियां, देवदार के जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलेगी. वहीं अमृतसर और आसपास के इलाकों में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव मिलेगा.

होटल से लेकर लोकल ट्रांसपोर्ट तक शामिल

इस पैकेज की एक खास बात यह है कि यात्रा के दौरान कई जरूरी सुविधाएं पहले से पैकेज में शामिल हैं. यात्रियों के लिए आरामदायक होटलों में ठहरने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा नाश्ता, रात का खाना और स्थानीय एरकंडीशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी पैकेज में शामिल है. प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए भी व्यवस्था आईआरसीटीसी की ओर से की जाएगी. साथ ही यात्रियों के साथ टूर एस्कॉर्ट भी रहेगा, जो यात्रा के दौरान जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराएगा.

कितना है किराया?

इस टूर का किराया इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अकेले जा रहे हैं या परिवार के साथ.

कैटेगरी प्रति व्यक्ति किराया

Advertisement

सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹72,300

डबल ऑक्यूपेंसी: ₹56,300

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹53,500

5 से 11 साल के बच्चे, बिना बेड: ₹38,900

2 से 4 साल के बच्चे, बिना बेड: ₹23,400

यानी अगर आप अकेले यात्रा करते हैं तो खर्च ज्यादा होगा, जबकि दो या तीन लोगों के एक कमरे में रहने पर प्रति व्यक्ति किराया कम हो जाता है. छोटे बच्चों के लिए अलग किराया रखा गया है.

कैसे कर सकते हैं बुकिंग?

आईआरसीटीसी के मुताबिक इस टूर की सीटें सीमित हैं और बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी. इच्छुक यात्री गोमती नगर, लखनऊ स्थित पर्यटन भवन के आईआरसीटीसी कार्यालय से बुकिंग करा सकते हैं. इसके अलावा आईआरसीटीसी की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट और दिए गए मोबाइल नंबर 9236391909 और 8287930902 पर भी संपर्क किया जा सकता है. आईआरसीटीसी नॉर्थ जोन के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक, सीमित सीटों को देखते हुए इच्छुक यात्रियों को समय रहते बुकिंग करानी होगी.

यह भी पढ़ें: IRCTC का 6D/5N बाली पैकेज, सिर्फ ₹61,500 में फ्लाइट-होटल-खाना और 7 जगहों की करें सैर

किसके लिए काम का है यह पैकेज?

अगर आप सितंबर के आखिरी हफ्ते में घूमने का प्लान बना रहे हैं और अलग-अलग होटल, फ्लाइट और लोकल ट्रांसपोर्ट बुक करने की झंझट नहीं चाहते, तो यह पैकेज आपके लिए एक विकल्प हो सकता है. एक ही यात्रा में हिमाचल की पहाड़ियां, धर्मशाला-मैक्लोडगंज, खज्जियार, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर और अटारी बॉर्डर जैसे अलग-अलग अनुभव मिलते हैं. साथ ही होटल, खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसी कई सुविधाएं पैकेज में पहले से शामिल हैं. बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि किराया ऑक्यूपेंसी और बच्चे की उम्र के हिसाब से बदलता है और सीटें सीमित हैं. यात्रा 25 सितंबर से शुरू होनी है, इसलिए बुकिंग कराने से पहले पैकेज में शामिल सुविधाओं और किराए की पूरी जानकारी जरूर देख लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    GDP पर मूडीज की मुहर... दबाव के बीच भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, G20 देशों में सबसे तेज! |
    यूपी चुनाव 2027: RSS-बीजेपी में समन्वय पर मंथन हुआ तेज |
    अटकती थी आवाज, फिर कैमरा फेस कर बनाया वीडियो... वायरल हुआ इस शख्स का इमोशनल व्लॉग |
    2027 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, आज से शुरू 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा'. |
    बिहार: सम्राट सरकार के 5 महीने... क्या बदला, क्या बाकी? रविशंकर प्रसाद से जानिए |
    चीन से रिश्ते, हिंसा, ड्रग्स और... CBFC की नई गाइडलाइंस की चर्चा क्यों? |
    'हमारा एग्रीकल्चर ही देश के कल्चर को बदलेगा', पंचायत आजतक में बोले व‍िजय स‍िन्हा |
    जर्मनी में दक्षिणपंथ का उभार... क्यों 'नाजीवाद' के फिर से लौटने का डर सताने लगा? |
    TMC का नाम-सिंबल फ्रीज होने के बाद EC को ममता-ऋतब्रत गुट ने भेजी लिस्ट |
    हूतियों के सरदार ने मक्का को बचाने की खाई कसम, सऊदी के आरोपों को नकारा
    Advertisement