scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एटा: नहर में मिली देवर और भाभी की लाश, दोनों के हाथ थे बंधे, परिवार ने जताई ये आशंका

एटा के मिरहची थाना क्षेत्र में हजारा नहर से 9 दिन से लापता देवर-भाभी के शव बरामद हुए हैं. मृतकों के हाथ बंधे मिलने और परिजनों द्वारा दुश्मनी की बात कहे जाने से हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हजारा नहर से बरामद हुए दोनों के शव (Photo: ITG)
हजारा नहर से बरामद हुए दोनों के शव (Photo: ITG)

Uttar Pradesh News: कासगंज जिले के रहने वाले कृष्णकांत और उसकी भाभी प्रियंका 8 सितंबर को नदरई नहर में छलांग लगाने के बाद से लापता थे. बीते गुरुवार को एटा के मिरहची क्षेत्र में कुटैना माफी गांव के पास हजारा नहर में ग्रामीणों को दोनों के शव एक साथ तैरते दिखे. सूचना मिलने पर पुलिस और फ्लड टीम ने शवों को बाहर निकाला. परिजनों ने हाथ बंधे होने और गांव में पुरानी दुश्मनी का हवाला देकर हत्या का आरोप लगाया है.

नहर में मिले सगे देवर-भाभी के शव

मिरहची थाना क्षेत्र के कुटैना माफी स्थित हजारा नहर में गुरुवार सुबह दो शव तैरते हुए मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पानी से बाहर निकलवाया. मृतकों की पहचान कासगंज निवासी कृष्णकांत (पिता गिरीश चंद्र) और उसकी भाभी प्रियंका (पति पंकज) के रूप में हुई.

सम्बंधित ख़बरें

Noida Car Thieft
नोएडा में एक युवक ने पत्नी को खुश करने के लिए चुराई कार
Etah Accident
एटा में छह साल के बच्चे की गर्दन में घुसी लोहे की सरिया
Complex surgery performed at hospital; child's life saved (Photo- ITG)
मासूम के जबड़े को चीरती निकल गई सरिया, ऐसे बची जान
unique kawad
131 मीटर लंबी हनुमान जी की पूंछ में भरा गंगाजल! आस्था का अनूठा नजारा
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. (File Photo: ITG)
शराब के नशे में धुत युवक का हंगामा, मंदिर में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियां तोड़ी
मृतक देवर और भाभी

पति ने जताई हत्या की आशंका

मृतका प्रियंका के पति पंकज ने बताया कि मृतकों में उसका सगा भाई और पत्नी शामिल हैं. पंकज का कहना है कि उसका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता. उसने गांव में पुरानी दुश्मनी होने का जिक्र करते हुए दोनों की हत्या किए जाने की आशंका जताई है.

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मिरहची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. मौत की असली वजह और पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ₹53,500 में धर्मशाला-मैक्लोडगंज-खज्जियार-अमृतसर घूमें... IRCTC लाया पैकेज, फ्लाइट-होटल-खाना सब शामिल |
    TMC बनाम TMC: अपने नाम पर पार्टी का नाम रखेंगी ममता? EC को भेजे तीन सुझाव |
    GDP पर मूडीज की मुहर... दबाव के बीच भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, G20 देशों में सबसे तेज! |
    यूपी चुनाव 2027: RSS-बीजेपी में समन्वय पर मंथन हुआ तेज |
    अटकती थी आवाज, फिर कैमरा फेस कर बनाया वीडियो... वायरल हुआ इस शख्स का इमोशनल व्लॉग |
    2027 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, आज से शुरू 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा'. |
    बिहार: सम्राट सरकार के 5 महीने... क्या बदला, क्या बाकी? रविशंकर प्रसाद से जानिए |
    चीन से रिश्ते, हिंसा, ड्रग्स और... CBFC की नई गाइडलाइंस की चर्चा क्यों? |
    'हमारा एग्रीकल्चर ही देश के कल्चर को बदलेगा', पंचायत आजतक में बोले व‍िजय स‍िन्हा |
    जर्मनी में दक्षिणपंथ का उभार... क्यों 'नाजीवाद' के फिर से लौटने का डर सताने लगा?
    Advertisement