असली TMC किसकी? अपने नाम पर पार्टी का नाम रखेंगी ममता, EC को भेजे 3 सुझाव

तृणमूल कांग्रेस के नाम और सिंबल पर रोक लगने के बाद ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग को अपनी पसंद के तीन नए नाम और दो सिंबल के विकल्प सौंप दिए हैं.

और पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, सुझाए गए तीनों नामों में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस दोनों शामिल हैं. वहीं, दो सिंबल के विकल्प स्पोर्ट्स (खेल) से जुड़े हैं.



सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, ममता बनर्जी खेमे ने अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए विशेष रणनीति अपनाई है. गुट ने आयोग को जो तीन नाम सुझाए हैं, उनमें पार्टी की मूल पहचान यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ-साथ खुद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का नाम भी जोड़ा गया है. इसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच अपनी मूल राजनीतिक पहचान और सर्वोच्च नेता के जुड़ाव को स्पष्ट बनाए रखना है.

'स्पोर्ट्स थीम को प्राथमिकता'



वहीं, नए चुनाव चिह्न को लेकर ममता बनर्जी गुट ने स्पोर्ट्स की थीम को प्राथमिकता दी है. सूत्रों का कहना है कि गुट की ओर से आयोग के समक्ष रखे गए दोनों सिंबल के विकल्प स्पोर्ट्स के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं. चुनाव आयोग की फ्री सिंबल लिस्ट से इन प्रतीकों का चयन किया गया है. अब सभी की नजरें आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.



बता दें कि पश्चिम विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी पर वर्चस्व और असली तृणमूल कांग्रेस होने के दावों को लेकर दोनों गुट लंबे वक्त से आमने-सामने थे, जिसमें दोनों पक्षों ने आयोग का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर आयोग ने दोनों पक्षों को अपने दावे, दलीलें और सबूत रखने के लिए तीन बार मौका दिया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विवाद की गंभीरता और उपचुनावों की निष्पक्षता को देखते हुए आयोग ने अंतरिम व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक दोनों पक्षों के लिए 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और सिंबल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और दोनों गुट से पार्टी के नए नाम और सिंबल सुझाव देने की बात कही थी.

---- समाप्त ----