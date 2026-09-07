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'अंडरगारमेंट्स भी धुलवाएगी', TV हसीना की 'बॉसगिरी' से परेशान बादशाह की EX पत्नी, सरेमाअ की बेइज्जती

Bigg Boss 20: सलमान खान के शो की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई है. शो में एंट्री करते ही कंटेस्टेंट्स आपस में भिड़ पड़े हैं. माही विज के बॉसी नेचर से घरवाले इरिटेट हो रहे हैं, जिसके बाद बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी भड़कती नजर आईं.

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माही विज से इरिटेट हुईं ईशा रिखी (Photo: Instagram @mahhivij, @isharikhi)
माही विज से इरिटेट हुईं ईशा रिखी (Photo: Instagram @mahhivij, @isharikhi)

सलमान खान के मच-अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का धमाकेदार आगाज हो चुका है. शो में टीवी, भोजपुरी, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई पॉपुलर सितारे शामिल हुए हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शो के पहले ही दिन बड़ा धमाका हो गया है. कटेस्टेंट्स घर के काम को लेकर आपस में भिड़ पड़े. 

बिग बॉस में कैटफाइट

बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर के बाद शो का सबसे पहला प्रोमो भी सामने आ चुका है. बिग बॉस में पहले ही दिन कैटफाइट शुरू हो गई है. टीवी एक्ट्रेस माही विज की बॉसगिरी से घरवाले परेशान होते नजर आए. 

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प्रोमो में माही शो के पहले ही दिन घरवालों को काम के ऑडर देती नजर आईं. माही शो की पहली सुबह ही बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी को चाय बनाने का ऑडर देती दिखीं. इसके बाद माही इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस अरिश्फा खान पर चाय बनाने का हुकुम चलाती दिखीं. 

भड़कीं ईशा रिखी

माही के ऑडर्स से ईशा और अरिश्फा इरिटेट होती नजर आईं. अरिश्फा ने कहा कि उन्हें माही से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं. वहीं, ईशा परेशान होकर माही पर भड़कती दिखीं. ईशा रिखी इरिटेट होते हुए माही के लिए बोलीं- ये जब से आई हैं बस ऑर्डर चला रही हैं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ. तुम मेरे कपड़े लाओ. शुक्र है इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो. 

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बिग बॉस में पहले दिन ही हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है. प्रोमो ने फैंस के बीच जबरदस्त हाइप बना दी है. तो आप भी बिग बॉस का पहला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार शुरुआत से ही एंटरटेनमेंट का डबल डोज पक्का मिलने वाला है. अगर पॉपकॉर्न साथ लेकर बैठेंगे, तो शो देखने का मजा दोगुना बो जाएगा. 

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