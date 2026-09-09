रात में गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे जनाब... मगर लौटे दूल्हा बनकर! गांव वालों को भनक लगी तो करा दी शादी

ये प्रेम कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है. जनाब रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे थे. प्लान था चुपचाप मिलना, थोड़ी बातें करना और फिर वापस लौट जाना. लेकिन गांव में रात की खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही. किसी को भनक लग गई. फिर दूसरे को पता चला. देखते ही देखते लोग जमा हो गए. प्रेमी पकड़ा गया. प्रेमिका भी सामने थी. और फिर गांव वालों ने ऐसा फैसला लिया कि प्रेमी को शायद सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी. रात में प्रेमिका से मिलने गया युवक, अगले दिन उसी की मांग में सिंदूर भरकर पति बन गया. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है. युवक मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वहीं युवती अहियापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी. पहले जान-पहचान हुई. फिर बातचीत शुरू हुई. बातचीत बढ़ी तो दोस्ती हुई. और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदली. दोनों करीब एक साल से एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम संबंध था.

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यानी कहानी लंबी चल रही थी. सोमवार की रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंच गया. रात का वक्त था. युवक के गांव पहुंचने की खबर किसी तरह युवती के परिजनों और ग्रामीणों तक पहुंच गई. फिर क्या था. लोग इकट्ठा होने लगे. और देखते ही देखते दोनों को पकड़ लिया गया. मौके पर भीड़ जमा हो गई. कुछ देर तक गहमागहमी रही. और फिर... कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

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गांव वालों ने कहा- जब प्यार है तो शादी कर लो!

ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ने के बाद उनकी शादी कराने का फैसला कर लिया. अगले दिन युवती के घर पर ही शादी की तैयारी शुरू हो गई. कोई सिंदूर लेकर आया. महिलाएं शादी के गीत गाने लगीं. और फिर ग्रामीणों के सामने युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया. बस. जो युवक रात में प्रेमिका से मिलने आया था, उसकी प्रेम कहानी का अगला सीन सीधे शादी पर पहुंच चुका था.

इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो में युवक और युवती दिखाई दे रहे हैं. आसपास ग्रामीण मौजूद हैं. महिलाओं के शादी के गीत भी सुनाई दे रहे हैं और युवक युवती की मांग में सिंदूर भरता नजर आता है. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर है.

प्रेम कहानी. रात की मुलाकात. ग्रामीणों की भीड़. और फिर अचानक शादी. लेकिन इसके बाद कहानी में पुलिस की एंट्री होती है. पुलिस को सूचना मिली कि युवक और युवती की जबरन शादी कराई जा रही है. सूचना मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने युवक को वहां से निकाला और युवक-युवती दोनों को थाने लेकर गई. अब मामला गांव की पंचायत और भीड़ से निकलकर थाने पहुंच चुका था. सवाल था- क्या दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई है?

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पुलिस ने पूछा- साथ रहना है?

थाने में युवक और युवती से पूछताछ की गई. पुलिस के मुताबिक, दोनों की उम्र की जांच की गई और दोनों बालिग पाए गए. इसके बाद दोनों से उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया. युवक और युवती ने पुलिस के सामने कहा कि वे अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं. यानी जिस मामले की शुरुआत कथित जबरन शादी की सूचना से हुई थी, पुलिस की पूछताछ के बाद उसमें एक अलग तस्वीर सामने आई.

दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई. इसके बाद परिजनों की सहमति और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में दोनों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया. इस पूरी कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी. सोशल मीडिया पर दोनों की पहचान हुई. फिर बातचीत हुई. दोस्ती हुई. प्यार हुआ. और फिर प्रेमी रात में मिलने पहुंच गया. लेकिन उसकी यह मुलाकात छिपी नहीं रह सकी. युवक प्रेमिका से मिलने गया था. अगले दिन... प्रेमिका की मांग में सिंदूर था. फिलहाल पुलिस की पूछताछ में दोनों बालिग पाए गए हैं और दोनों ने अपनी मर्जी से साथ रहने की बात कही है.

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