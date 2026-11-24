Maharashtrian Lehsun Thecha Recipe: कभी-कभी रोजाना की आलू की सब्जी खाने का मन नहीं करता है और ऐसे में महाराष्ट्र में रोटी के साथ खाने के लिए लोग सबसे ज्यादा हरी-मिर्च का ठेचा बनाते हैं. ठेचा आम मराठी लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स का भी पसंदीदा है.

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हरे लहसुन का ठेचा लोगों को बहुत पसंद आता है, जिसे हरी मिर्च, ताजा हरे लहसुन और मूंगफली से बनाया जाता है. इसका स्वाद तीखा, हल्का नटी और लहसुन की खुशबू से भरपूर होता है. इस ठेचे की खासियत यह है कि इसे मिक्सी में बारीक पीसकर नहीं, बल्कि मोटा-मोटा कूटकर तैयार किया जाता है. आइए आपको घर पर महाराष्ट्रीयन स्टाइल में हरा लहसुन ठेचा बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

ग्रीन गार्लिक ठेचा बनाने के लिए सामग्री

हरा लहसुन – आधा गुच्छा

हरी मिर्च – 10 से 12

कच्ची मूंगफली – ¼ कप

तेल – 3 से 4 बड़े चम्मच

नमक – स्वादानुसार

कैसे बनाएं महाराष्ट्र का ग्रीन गार्लिक ठेचा?

1. मिर्च और मूंगफली भूनें

सबसे पहले कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें हरी मिर्च डालकर तेज आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनें. इसके बाद मूंगफली डालें और 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लें, ताकि मूंगफली हल्की सुनहरी हो जाए.

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2. हरा लहसुन डालकर पकाएं

अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा लहसुन डालें. इसे 2 से 3 मिनट तक भूनें. जब लहसुन हल्का नरम पड़ जाए और उसकी खुशबू आने लगे, तब गैस बंद कर दें.

3. नमक मिलाकर मिश्रण ठंडा करें

भुने हुए मिश्रण में स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसे एक प्लेट में निकालकर कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें.

4. सिलबट्टे पर मोटा-मोटा कूटें

ठंडा होने के बाद मिश्रण को सिलबट्टे या ओखली में डालकर दरदरा कूट लें. इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट न बनाएं, क्योंकि ठेचे का असली स्वाद उसके मोटे टेक्सचर में ही आता है.

किसके साथ खाएं?

महाराष्ट्र में इसे ज्वार-बाजरे की भाकरी के साथ खूब पसंद किया जाता है. अगर घर में रोटी, दाल-चावल या सादी सब्जी बनी है, तब भी आप यह ठेचा साथ में बनाकर खा सकते हैं, यह बोरिंग खाने को भी चटपटा बना देगा.

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