बिहार के सहरसा जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. एक प्रेम प्रसंग के मामले में तीन दिन पहले पुलिस हिरासत में लिए गए युवक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, एक युवती के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवक को तीन दिन पहले हिरासत में लिया था. मृतक की पत्नी ने बताया कि वह किसी दूसरी लड़की के संपर्क में था. इसी मामले में पुलिस उसे थाने लेकर आई थी.

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इसके साथ ही युवक की पत्नी और मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का दावा है कि हिरासत में रहने के दौरान युवक ने किसी माध्यम से घर पर संदेश भिजवाया था कि पुलिस उसे छोड़ने के लिए 20 हजार रुपये मांग रही है.

मृतक की मां के मुताबिक, उनके पति ही बेटे को पुलिस के हवाले करके आए थे. बाद में जब उन्हें थाने के मुंशी की ओर से 20 हजार रुपये मांगने की जानकारी मिली, तो वह बेटे से मिलने थाने पहुंचीं. हालांकि, उनका आरोप है कि उन्हें बेटे से मिलने नहीं दिया गया. परिवार का कहना है कि कभी अधिकारियों के मीटिंग में होने तो कभी बड़े अधिकारी के आने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था.

अस्पताल पहुंचने पर मिली मौत की खबर

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परिवार के मुताबिक, मंगलवार सुबह उन्हें बताया गया कि युवक अस्पताल में भर्ती है. परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें उसके पोस्टमार्टम की जानकारी मिली. इसके बाद पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है.

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सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के मामले में युवक को हिरासत में लिया गया था. मंगलवार सुबह सूचना मिली कि उसने थाने के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. SDPO ने बताया कि युवक की मौत के साथ ही परिवार की ओर से पुलिस पर लगाए गए पैसे मांगने के आरोपों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल इस मामले में कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं.

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