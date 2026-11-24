केरल के पलक्कड़ जिले में स्कूल के अंदर गोली चलने की घटना सामने आई है. यहां त्रिथाला के परुथुर हायर सेकेंडरी स्कूल में नौवीं कक्षा के एक छात्र को गोली लग गई. बताया जा रहा है कि गोली उसी के साथ पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र से गलती से चल गई.

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इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. घायल छात्र को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, नौवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र कथित तौर पर अपने घर से बंदूक लेकर स्कूल आया था. वह इस हथियार को अपने सहपाठियों को दिखाना चाहता था.

इसी दौरान क्लासरूम में छात्र बंदूक को देख रहे थे और उसे चेक कर रहे थे. तभी अचानक गोली चल गई और वहां मौजूद एक दूसरे छात्र के हाथ में गोली लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना गलती से हुई है.

गोली लगने के बाद घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घटना की सूचना मिलने पर त्रिथाला पुलिस स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र बंदूक अपने घर से स्कूल कैसे लेकर पहुंचा और क्लासरूम में किन परिस्थितियों में गोली चली. फिलहाल घटना से जुड़े अन्य विवरण सामने आने का इंतजार है. पुलिस की जांच के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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