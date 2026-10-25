पटना में खड़गे का PM पर विवादित बयान, युवक ने जताया विरोध तो कांग्रेस वर्कर्स ने कर दी पिटाई

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना दौरे पर हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके एक बयान पर विवाद हो गया. डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के कार्यक्रम में खड़गे के संबोधन के बीच एक व्यक्ति ने विरोध जताया. इसके बाद खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने शख्स को पकड़ कर उसकी पिटाई कर दी.

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यह कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया था. खड़गे के जवाब के बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने वाले शख्स को पकड़ लिया. इस घटना के अलावा खड़गे ने अपने भाषण में केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई राज्यों में बनी सरकारों को हटाने की मांग की.

भाषण के बीच शख्स ने टोका, खड़गे ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

खड़गे के संबोधन के दौरान एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात कही. उसने कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे. इस पर खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. उनके जवाब के बाद कार्यक्रम में हंगामा शुरू हो गया. वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को पकड़ लिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी.

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खड़गे ने इसके बाद अपने भाषण में केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोला. उन्होंने बिहार समेत पिछले दो साल में जहां-जहां बीजेपी की सरकारें बनी हैं, उन्हें हटाने की मांग की. खड़गे ने इन सरकारों को 'चोरी से बनी सरकारें' बताया. उनका आरोप था कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में वोट चोरी के जरिए सरकारें बनाई गई हैं.

बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

खड़गे ने सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग उठाई. उन्होंने SIR यानी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोकने की बात कही. बिहार के लोगों से इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए इसे आजादी की दूसरी लड़ाई बताया. साथ ही, बीजेपी और आरएसएस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया.

श्रीकृष्ण सिंह के योगदान को किया याद

यह कार्यक्रम बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था. खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आधुनिक बिहार के निर्माण में उनके योगदान को याद किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि श्रीकृष्ण सिंह ने लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था. जमींदारी प्रथा खत्म करने में भी उनकी अहम भूमिका रही. इसके अलावा, कृषि, उद्योग, शिक्षा और सिंचाई के विकास के लिए संस्थाएं बनाने में उनके योगदान का भी जिक्र किया गया.

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नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना

खड़गे ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन की सोच से निकले नेता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह बीजेपी और आरएसएस के साथ चले गए. कांग्रेस के बलिदानों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ने देश के लिए कुर्बानी दी. राहुल गांधी के संघर्ष का भी उल्लेख किया.

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