101 व्यंजन, देवी के 9 रूप और हजारों भक्त... कटिहार के 100 साल पुराने मंदिर में अनोखा आयोजन

बिहार के कटिहार में शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां मां के दरबार में 101 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, तो नौ कुमारी कन्याएं देवी के नौ अलग-अलग रूपों में सजीं. ढोल-नगाड़ों की गूंज, जय माता दी के जयकारे और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. विश्व शांति और समृद्धि की कामना के साथ आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम की भव्यता लोगों के आकर्षण का केंद्र रही.

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करीब 100 साल पुराने मंदिर में अनोखा आयोजन

यह आयोजन कटिहार जिले के कुरसेला प्रखंड के अयोध्यागंज बाजार स्थित प्राचीन मां दुर्गा मंदिर में हुआ. शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर में नवरात्रि की सप्तमी पूजा के अवसर पर विशेष अनुष्ठान किया गया. मंदिर में मां दुर्गा की भव्य संगमरमर की प्रतिमा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. भक्तों ने माता रानी की पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली और क्षेत्र की समृद्धि की कामना की.

नवरात्रि में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: ITG)

नौ रूपों में सजीं कुमारी कन्याएं, निकली भव्य झांकी

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण मां दुर्गा के नौ रूपों में सजीं नौ कुमारी कन्याओं की झांकी रही. ढोल-नगाड़ों और जय माता दी के जयकारों के बीच निकली इस झांकी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल हुईं. भक्तों ने देवी के नौ रूपों को शक्ति, आस्था और शांति का प्रतीक बताया.

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101 व्यंजनों से माता को लगाया भोग

मंदिर परिसर में बड़ी-बड़ी थालियों में 101 प्रकार के व्यंजन सजाए गए. विधि-विधान से पूजा के बाद पंडितों ने मां दुर्गा को भोग अर्पित किया. इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद भी वितरित किया गया. भक्तों के लिए यह आयोजन केवल पूजा नहीं, बल्कि अपनी आस्था प्रकट करने का विशेष अवसर रहा.

विश्व शांति और समृद्धि के लिए मां से मांगी मन्नत

श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि देश और दुनिया में शांति बनी रहे. समाज और परिवार में सुख-समृद्धि आए और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे. नवरात्रि के इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की भागीदारी ने मंदिर परिसर को उत्सव के रंग में रंग दिया.

101 व्यंजनों का भोग और देवी के नौ रूपों की झांकी इस आयोजन के खास आकर्षण रहे. पूरे कार्यक्रम में भक्ति, उल्लास और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला.

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