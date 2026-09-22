'नंदन यादव जैसों को जीने का अधिकार नहीं', जमुई मामले के आरोपी पर बोले पप्पू यादव

बिहार के जमुई में नाबलिग लड़की से छेड़चाढ़ मामले में लगातार एक्शन जारी है. पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी नंदन यादव को हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी हरेराम यादव का पैर टूटने की जानकारी सामने आई है. इस शर्मनाक वारदात का वीडियो सामने आने के बाद पूरे राज्य में भारी आक्रोश फैल गया.



इसी बीच कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने नंदन के हाफ एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दस दिनों में स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी देने और मंत्री श्रेयसी सिंह के इस्तीफे की मांग की है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की है.

और पढ़ें

कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने घटना पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नंदन यादव जैसों को जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने मांग की कि मामले में दस दिनों के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर सीधे फांसी की सजा दी जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने मंत्री श्रेयसी सिंह पर नंदन जैसों की मोरल पुलिसिंग का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उनके तुरंत इस्तीफे की मांग की.

तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना

पप्पू यादव ने कहा कि उनके अनुसार सिर्फ गतल था मकसद को सही मानती हैं. डूब मरो सरकार. पप्पू के अलावा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं.



उन्होंने कहा कि इस खौफनाक वीडियो ने देशभर में बिहार सरकार को शर्मसार किया है. तेजस्वी ने याद दिलाया कि सम्राट चौधरी ने किसी पर हाथ उठाने पर भी इस्तीफे की बात कही थी. उन्होंने कहा कि अगर सम्राट चौधरी अपनी बात पर कायम हैं, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.

Advertisement

शर्मनाक है घटना: तेजस्वी



उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं. ये घटना वाकई चौंकाने वाली और शर्मनाक है. दोषियों के लिए कोई भी सजा, चाहे कितनी भी कड़ी क्यों न हो, कम होगी. जिस तरह से ये अपराध किया गया, उसने पूरे देश में बिहार सरकार को शर्मसार किया है.



तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी ने एक बार कहा था, अगर यहां किसी के साथ कुछ भी होता है या कोई उन पर हाथ भी उठाता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं. आज, ये घटना साबित करता है कि राज्य में कोई भी महिला या लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है- चाहे दिन हो या रात, घर हो या सड़क, कॉलेज, स्कूल या अस्पताल. आज बिहार में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध बेहद शर्मनाक हैं, अगर सम्राट चौधरी अपनी बात पर कायम हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

जीतनराम मांझी ने तेजस्वी को घेरा



वहीं, नंदन यादव के हाफ एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हम (HAM) बोलते नहीं करके दिखलाते हैं. जमुई वाले मामले की जानकारी तो सबको लग ही गई होगी. पर इसमें हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे देतें हैं.



उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पुराने बयान का जिक्र करते हुए पोस्ट में लिखा, 'तेजस्वी कहते रहें हैं ना कि बिहार-यूपी का हर 'यादव' उनके भाई हैं.

तो उन्हीं भाईयों में से कुछ भाईयों ने जमुई में लड़की छेड़कर विडियो बनाया था, ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके. अब तेजस्वी यादव कहेंगें, देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया.'



केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं अभी-भी कहूंगा तेजस्वी अपने भाईयों को सचेत कर दिजिए, नहीं तो सम्राट की सरकार किसी को बख़्शने वाली नहीं है.

Advertisement

क्या है मामला

आपको बता दें कि बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और बर्बरता का मामला सामने आया था. ये घटना 19 सितंबर करीब शाम सात बजे की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ फोटो खींचने के लिए इलाके में गई थी. इसी दौरान कुछ युवकों ने दोनों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरे राज्य में भारी आक्रोश फैल गया.

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए BNSS की धारा 128, 74 और 75 के साथ POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत केस दर्ज किया गया है.

इस शर्मनाक वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे मुख्य आरोपी नंदन यादव को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक अन्य आरोपी हरेराम यादव का पैर टूटने की जानकारी भी मिली है. अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

---- समाप्त ----