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Masala French Fries Recipe: बाजार वाले फ्रेंच फ्राइज भूल जाएंगे! जब घर पर बनाएंगे चटपटे मसाला फ्रेंच फ्राइज, नोट करें रेसिपी

Masala French Fries Recipe: अगर शाम की चाय के साथ कुछ स्नैक खाने का मन हो या घर पर बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो मसाला फ्रेंच फ्राइज एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं. आज हम आपको इन्हें घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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मसाला फ्रेंच फ्राइज रेसिपी (Photo- ITG)
मसाला फ्रेंच फ्राइज रेसिपी (Photo- ITG)

Masala French Fries Recipe: बाहर रेस्टोरेंट या कैफे में मिलने वाले फ्रेंच फ्राइज का स्वाद तो आपने कई बार चखा होगा. लेकिन क्या कभी इसे घर पर बनाने की कोशिश की है. अगर नहीं तो आज हम आपको घर पर चटपटे मसाला फ्रेंच फ्राइज बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसकी मदद से आप इन्हें बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद आलू, चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर और कुछ मसालों की मदद से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं. 

चावल के आटे या कॉर्नफ्लोर की कोटिंग से फ्रेंच फ्राइज बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं. ऊपर से डाला गया लाल मिर्च, काली मिर्च और काला नमक इसका स्वाद और भी चटपटा बना देता है. तो अगर आप भी शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो मसाला फ्रेंच फ्राइज घर पर ट्राई कर सकते हैं. 

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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2-3 बड़े आलू
4 बड़े चम्मच चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर
1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर
1 छोटी चम्मच काला नमक
स्वादानुसार नमक
तलने के लिए जरूरत के अनुसार तेल

मसाला फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाएं?

  1. मसाला फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर लंबाई में पतले-पतले टुकड़ों में काट लें. अब कटे हुए आलू को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उनका अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए. इसके बाद आलू को किसी साफ कपड़े पर फैलाकर करीब 1-2 घंटे के लिए सुखा लें. आलू अच्छी तरह सूखने चाहिए, तभी फ्रेंच फ्राइज ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे.
  2. अब एक बड़े बाउल में सूखे हुए आलू डालें. इसमें चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर, हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ध्यान रखें कि आटा आलू के सभी टुकड़ों पर अच्छी तरह कोट हो जाए.
  3. इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें थोड़े-थोड़े करके आलू डालें और उन्हें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें. इसी तरह सभी फ्रेंच फ्राइज को तलकर निकाल लें.
  4. अब एक बड़े बाउल में तैयार फ्रेंच फ्राइज डालें. इसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और काला नमक डालकर अच्छी तरह टॉस करें, ताकि मसाले सभी फ्रेंच फ्राइज पर अच्छी तरह लग जाएं.
  5. तैयार हैं आपके क्रिस्पी और चटपटे मसाला फ्रेंच फ्राइज. इन्हें गरमागरम टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें. बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को इसका चटपटा स्वाद पसंद आएगा. आप इन्हें घर पर स्नैक के तौर पर बनाने के साथ पिकनिक या छोटी पार्टी के लिए भी तैयार कर सकते हैं.
---- समाप्त ----
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