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पति के इलाज के बाद Uber बाइक से घर लौट रही थी महिला, दुपट्टा पहिए में फंसा और हो गई मौत

गुरुग्राम के खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में बाइक से सफर कर रही 35 वर्षीय रितु रानी की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. वह पति के इलाज के बाद घर लौटने के लिए Uber बाइक पर सवार हुई थीं. सेक्टर-86 के सती चौक के पास उनका दुपट्टा बाइक के पिछले पहिए में फंस गया. संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गईं.

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बाइक से गिरकर महिला की मौत. (Photo: Representational)
बाइक से गिरकर महिला की मौत. (Photo: Representational)

गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई. हादसा इतना अचानक हुआ कि बाइक पर बैठी महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला. चलती बाइक के पिछले पहिए में उनका दुपट्टा फंस गया. दुपट्टा पहिए में उलझते ही महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह बाइक से सड़क पर गिर गईं. सड़क पर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई. इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. यह घटना साइबर सिटी के खेड़कीदौला थाना क्षेत्र की है. मृतका की पहचान खेड़कीमाजरा गांव निवासी 35 वर्षीय रितु रानी के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, 10 सितंबर को रितु रानी अपने पति रवि कुमार के कंधे की चोट का इलाज कराने के लिए फोर्टिस अस्पताल मानेसर गई थीं. अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के बाद उनके पति किसी निजी काम से चले गए. इसके बाद रितु को घर वापस लौटना था. घर जाने के लिए उन्होंने Uber ऐप के जरिए बाइक बुक की और उस पर सवार हो गईं. इसके बाद बाइक चालक उन्हें लेकर घर की ओर रवाना हुआ. सफर के दौरान सेक्टर-86 स्थित सती चौक के पास अचानक रितु का दुपट्टा बाइक के पिछले पहिए में फंस गया.

अचानक बिगड़ा बाइक का संतुलन

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दुपट्टा जैसे ही बाइक के पिछले पहिए में उलझा, वह तेजी से खिंचने लगा. इसके चलते रितु का संतुलन बिगड़ गया. वह चलती बाइक से सड़क पर गिर गईं.  सड़क पर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई. हादसे के तुरंत बाद बाइक चालक ने घटना की जानकारी रितु के परिजनों को दी. सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. परिजनों ने गंभीर रूप से घायल रितु को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया.

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रितु को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन सिर में लगी गंभीर चोट के कारण उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही. रितु ने जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए आखिरकार दम तोड़ दिया. परिवार के लिए यह हादसा बेहद दुखद रहा. जिस सफर पर रितु घर लौटने के लिए निकली थीं, वही सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद खेड़कीदौला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस की ओर से मामले में कानूनी जांच की जा रही है. हादसा किस तरह हुआ और इसमें किन परिस्थितियों में महिला बाइक से गिरीं, इसकी जांच की जा रही है.

दुपट्टा पहिए में फंसने से हुआ हादसा

इस हादसे में सबसे अहम बात यह सामने आई कि रितु का दुपट्टा बाइक के पिछले पहिए में फंस गया था. दुपट्टे के पहिए में उलझने के बाद उनका संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर गिर गईं. घटना दोपहिया वाहन से सफर करने वाली महिलाओं के लिए भी एक गंभीर चेतावनी के तौर पर सामने आई है. बाइक पर बैठते समय दुपट्टा या कोई भी ढीला कपड़ा अगर पहिए या दूसरे चलने वाले हिस्से में फंस जाए तो अचानक संतुलन बिगड़ सकता है. गुरुग्राम के इस हादसे ने एक परिवार से उसकी 35 वर्षीय सदस्य को छीन लिया. फिलहाल खेड़कीदौला थाना पुलिस मामले की कानूनी जांच में जुटी है.

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