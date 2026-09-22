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नोएडा : 3 दिन पहले खरीदा iPhone 18 Pro हुआ चोरी, ऐसे खोजें गुम हुआ iPhone

दिल्ली-NCR के शहर ग्रेटर नोएडा से iPhone चोरी का मामला सामने आया है. जहां महिला से बदमाशों ने पहले पूछा कि ये न्यू iPhone 18 Pro है, जब महिला ने हां बोला तो बदमाशों ने तुरंत iPhone को झपटा और फरार हो गए. आइए जानते हैं कि गुम हुआ iPhone कैसे खोजा जा सकता है.

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बदमाशों ने पहले पूछा कि ये न्यू iPhone है. (Photo: AI Generated)
बदमाशों ने पहले पूछा कि ये न्यू iPhone है. (Photo: AI Generated)

Apple iPhone 18 Pro चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां ई-रिक्शा में बैठी युवती से बाइक सवारों ने न्यू iPhone 18 Pro चोरी कर लिया है. बदमाशों ने पहले युवती से पूछा कि क्या ये नया वाला iPhone और फिर वारदात को अंजाम दिया है. आइए जानते हैं कि चोरी हुआ या गुम iPhone कैसे खोजा जा सकता है. 

सबसे पहले जान लेते हैं कि यह दिल्ली-NCR के शहर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुई है. युवती जब सुबह ऑफिस जाने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुई थीं तो एक मूर्ति गोल चक्कर के पास उन्हें ई-रिक्शा की पेमेंट करने के लिए उन्होंने स्मार्टफोन निकाला.  

विक्टिम ने बताया है कि जब वह UPI से पेमेंट करने जा रही थीं, तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था. 

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ये न्यू iPhone 18 Pro है

बदमाशों ने पहले उनसे पता पूछा कि ये न्यू iPhone 18 Pro है और शुभी ने जब हां कहा. फिर बदमाशों ने तुरंत उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया और वहां से फरार हो गए. 

iPhone 18 Pro सिर्फ तीन दिन पहले खरीदा था

विक्टिम महिला के पति साकेत गुप्ता ने बताया है कि उनकी पत्नी ने iPhone 18 Pro सिर्फ तीन दिन पहले खरीदा था. वारदात के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया है. 

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वहीं बिसरख थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया है कि पीड़िता के पिता की ओर से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. 

कैसे खोजें पुराना iPhone? 

नोएडा में युवती की तरह ही अगर किसी का नया या पुराना iPhone गुम हो जाता है तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. 

चोरी या गुम हुए iPhone को खोजने के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में ब्राउजर को ओपन करें. इसके बाद iCloud.com पर विजिट करें. आप चाहें तो किसी परिजित के iPhone में Find My Phone ऐप का भी सहारा ले सकते हैं. 

अपनी Apple ID और पासवर्ड से साइन इन करें, ध्यान रखें कि इसमें वही आईडी को एंटर करें, जो चोरी या गुम हुए आईफोन में थी. 

एक बार वेरिफिकेशन्स होने के बाद स्क्रीन पर एक मैप खुलेगा, जिसमें आपके सभी Apple डिवाइस की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी. 

अगर घर में या आसपास की लोकेशन दिखा रहा है तो प्ले साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद साउंड सुनकर हैंडसेट को खोज सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: 'क्या ये नया वाला आईफोन है...?' सवाल पूछा, 'हां' सुनते ही ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने युवती से iPhone 18 Pro झपटा

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अगर हैंडसेट चोरी हुआ है तो Mark as Lost एक्टिवेट कर दें. ऐसा करने से डेटा सुरक्षित रहेगा. Mark as Lost का चुनाव करने के बाद iPhone लॉक हो जाएगा और ऐपल पे को भी डिसेबल कर दिया जाता है. साथ ही लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज नजर आने लगेगा, जिसे आप सेट करते हैं. 

डेटा डिलीट करने का भी ऑप्शन

iPhone चोरी हो जाता है और वापस मिलने की उम्मीद नहीं है तो डेटा को पूरी तरह से डिलीट किया जा सकता है. इसके लिए यूजर्स को Erase This Device पर क्लिक करना होगा. 

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