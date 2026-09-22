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क्या 35 लाख का पैकेज छोड़कर जाऊं तो फिर वापसी हो जाएगी? जान‍िए टेकी के सवाल पर क्या मिला जवाब

बेंगलुरु के एक तकनीकी पेशेवर, जिनकी सालाना सैलरी करीब 30 से 35 लाख रुपये तक है ने सोशल मीडिया रेडिट पर पूछा कि तनाव से निकलने के लिए क्या 3 से 6 महीने का ब्रेक लेने से क्या जॉब मार्केट में उनकी वापसी पर असर पड़ेगा?  

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क्या नौकरी से छह महीने ब्रेक लेने से करियर पर पड़ेगा असर?
क्या नौकरी से छह महीने ब्रेक लेने से करियर पर पड़ेगा असर?

क्या आप अपने तनाव को दूर करने के लिए 35 लाख का पैकेज छोड़ देंगे? बेंगलुरु में रहने वाले 28 साल के एक तकनीकी पेशेवर जिसका सालाना पैकेज 30-35 लाख रुपये है ने ऐसा ही सवाल किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. उसने सोशल मीडिया रेडिट पर पोस्ट कर यूजर्स से सवाल किया है क्या तनाव कम करने के लिए तीन से छह महीने का ब्रेक ले सकता हैं और अगर हां, तो आप जॉब मार्केट में इतने लंबे समय से दूस रहने के बाद जब वह वापसी करेगा तो, इसका असर उसके करियर पर नहीं पड़ेगा.

उस प्रोफेशनल के पास 6 साल का एक्सपीरियंस है. पोस्ट में उसने बताया कि अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए, अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए, ट्रैवल करने के लिए वह कुछ समय काम से दूर रहना चाहते हैं. लेकिन उन्हें डर है कि काम से इतने समय तक दूर रहने के बाद क्या उनके करियर पर क्या असर पड़ेगा. 

पोस्ट में दी सारी जानकारी 

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रेडिट पर किए गए अपने पोस्ट में उस टेक्निकल प्रोफेशनल ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है. उसकी पत्नी भी काम करती है. उसका हर महीने का खर्च करीब 1.25-1.5 लाख रुपये हैं और उसकी इमरजेंसी बचत कम से कम एक साल का खर्च उठ सकता है. 

माता-पिता भी आर्थिक रूप से हैं निर्भर 

उन्होंने यह भी कहा कि उन पर कोई लोन नहीं हैं और उनके माता-पिता भी आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उन्हें पेंशन मिलती है. फाइनेंशियल तौर पर मजबूत होने के बाद भी उन्होंने कहा कि 30-35 लाख रुपये प्रति साल की नौकरी छोड़ना क्या सही है? यही सवाल उसे बार-बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा है. 

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कई महीने तक छोड़नी पड़ेगी 35 लाख तक की सैलरी.... 

टेक्निकल प्रोफेशनल ने लिखा कि मुझे कई महीनों तक 30 से 35 लाख रुपये की सालाना आय छोड़नी होगी और मुझे वापस से इस पद आने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब वह छह महीने बाद जॉब मार्केट में कदम रखेंगे , तो रिक्रूटर के सामने कोई गलत छवि न बने. इसे लेकर उन्होंने यूजर्स से भी पूछा कि क्या वह जो करने का सोच रहे हैं, वह सही कर रहे हैं या उन्हें कुछ विकल्प देखना चाहिए. 

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया 

इस पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं जिनमें करियर ब्रेक, बर्नआउट और जॉब मार्केट पर चर्चा की गई. एक रेडिट यूजर ने कहा कि छह साल के अनुभव वाले व्यक्ति के लिए छह महीने का अंतराल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बशर्ते उम्मीदवार ब्रेक लेने की वजह साफ तरह से बताए. एक अन्य यूजर ने सुझाव दिया कि इस समय में छह महीने के रूप में न लें.

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