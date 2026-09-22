CID के ACP प्रद्युमन, दया और अभिजीत लौटे, ला रहे नया शो, मगर इस बार अंदाज होगा बिल्कुल नया!

सोनी टीवी पर CID शो ने कई सालों तक लोगों का मनोरंजन किया. इस शो का हर किरदार आइकॉनिक बना. जनता के प्यार की बदौलत CID की टीवी पर कई सालों बाद वापसी भी हुई. हालांकि नया सीजन उतना खास नहीं रहा, जैसी उससे उम्मीद थी. अब शो की आइकॉनिक तिगड़ी अपना नया क्राइम शो ला रही है.

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शिवाजी साटम, अदित्य श्रीवास्तव और दयानंद शेट्टी ने अपने नए शो 'पापनाशम' का ऐलान किया है. ये CID से अलग शो होगा, इसमें उनके किरदार भी अलग होंगे, मगर कलाकार वही होंगे जिन्हें आपने आइकॉनिक शो में देखा था. यानी एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत बनकर ना सही, लेकिन CID की टीम फिर से लोगों को एंटरटेन करने आ रही है.

CID की टीम ला रही एक नया क्राइम शो

अपने शो 'पापनाशम' की अनाउंसमेंट को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें पूरी टीम ने शो के बारे में कुछ जानकारी दी. वीडियो की शुरुआत शिवाजी साटम से होती है. वो बताते हैं कि जिस दिन का दर्शकों को इंतजार था, वो आखिरकार आ गया है. उन्होंने बताया कि नए शो की शूटिंग मैंगलोर और उडुपी में शुरू हो चुकी है.

इसके बाद आदित्य श्रीवास्तव बताते हैं कि ये भी एक क्राइम शो है, लेकिन CID से काफी अलग होगा. इसमें सभी कलाकारों का अंदाज और किरदार भी अलग देखने को मिलेगा. दयानंद शेट्टी ने कहा कि ये शो उनके दिल के बेहद करीब है और उनके लिए एक नई शुरुआत है. इस शो को वो अपने प्रोडक्शन बैनर दया शेट्टी प्रोडक्शन्स के तहत बना रहे हैं.

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CID में इंस्पेक्टर पुरवी का किरदार निभाने वाली अंशा सईद भी इस नए शो का हिस्सा हैं. उन्होंने फैंस से अपील की कि जिस तरह उन्होंने CID को प्यार दिया, उसी तरह 'पापनाशम' को भी अपना प्यार और सपोर्ट दें. इसके अलावा CID में इंस्पेक्टर सचिन का किरदार निभाने वाले ऋषिकेश पांडे और पंकज का किरदार निभाने वाले अजय नागरथ भी इस शो में नजर आएंगे.

दयानंद शेट्टी का ये नया शो कहां, किस प्लेटफॉर्म पर और कौन-से समय में आएगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है. फैंस इस अनाउंसमेंट से ही एक्साइटेड दिख रहे हैं. अब देखना है कि 'पापनाशम' भी CID जैसे लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा या नहीं.

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