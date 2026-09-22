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बिजनौर में मस्जिद के नीचे कुआं होने का दावा! हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान, भारी पुलिस बल तैनात

बिजनौर के बनखला गांव में मस्जिद के नीचे कुआं होने के दावे के बाद विवाद गहरा गया है. मंगलवार को हिंदू रक्षा दल द्वारा कुएं पर हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस-प्रशासन ने स्थिति को संभाला.

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बिजनौर की मस्जिद को लेकर विवाद (Photo: ITG)
बिजनौर की मस्जिद को लेकर विवाद (Photo: ITG)

Uttar Pardesh News: बिजनौर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित बनखला गांव में मस्जिद के नीचे कुआं होने का दावा सामने आया है. हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष कौशिक त्यागी द्वारा पुलिस अधीक्षक से शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. 

हिंदू रक्षा दल ने मंगलवार को कथित कुएं पर हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करने की घोषणा की थी. शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी नई परंपरा को शुरू होने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों को समझा-बुझाकर कार्यक्रम को होने से रोक दिया.

हनुमान चालीसा का ऐलान और पुलिस की सख्ती

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गांव में हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा के पोस्टर लगने के बाद हड़कंप मच गया था. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस अधिकारियों ने हिंदू रक्षा दल के नेताओं से बातचीत की और मौके पर किसी भी तरह का आयोजन न करने की अपील की. पुलिस की सख्ती के बाद फिलहाल हनुमान चालीसा का कार्यक्रम स्थगित हो गया.

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दोनों पक्षों से मांगे गए दस्तावेज

एसपी ग्रामीण गौतम राय ने बताया कि मौके पर पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई है. पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पक्षों से अपनी शिकायत से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड जमा करने को कहा है. दस्तावेजों की जांच और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि क्षेत्र में माहौल शांत रहे.

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