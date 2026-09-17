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PM मोदी के जन्मदिन पर हजारों दीयों से जगमगाया नेहरू स्टेडियम... दरभंगा में भव्य दीपोत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दरभंगा में बीजेपी की ओर से भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया. नेहरू स्टेडियम, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और राज परिसर में हजारों दीप जलाए गए. तिरंगे और नरेंद्र मोदी की रंगोली आकर्षण का केंद्र रही, जबकि कलाकारों ने मिथिला के लोकगीत-संगीत की प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में संजय सरावगी, गोपालजी ठाकुर और धर्मशीला गुप्ता शामिल हुए.

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रंगोली से लोकगीत तक दिखी मिथिला की झलक.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
रंगोली से लोकगीत तक दिखी मिथिला की झलक.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार के दरभंगा में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया. शहर के लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम से लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सड़क और दरभंगा राज परिसर के चौरंगी तक हजारों दीपों की रोशनी नजर आई. दीपोत्सव, रंगोली और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्सवी बना दिया. दरभंगा में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के आयोजन की पहले से घोषणा भी की गई थी.

नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हजारों दीप जलाए गए, जिससे पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा. ड्रोन से ली गई तस्वीरें और तिरंगे की भव्य रंगोली आकर्षण का केंद्र रही. बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक यहां पहुंचे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए गए और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई.

यह भी पढ़ें: दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6.50 लाख की विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर फरार

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ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर ‘आशीर्वाद के दीये’ जलाए गए. यूनिवर्सिटी की सड़क पर नरेंद्र मोदी की भव्य रंगोली बनाई गई. हजारों दीपों से सजे परिसर में कार्यकर्ताओं और लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. दीप प्रज्वलन को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से जोड़कर आयोजित किया गया था.

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राज परिसर में दिखी मिथिला की संस्कृति

दरभंगा राज परिसर के चौरंगी पर दीपोत्सव के साथ मिथिला की परंपरा और संस्कृति की झलक भी देखने को मिली. यहां कलाकारों ने लोकगीत और संगीत की सुंदर प्रस्तुतियां दीं. पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दीपों से सजे माहौल को और खास बना दिया.

दरभंगा

कार्यक्रमों में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय सरावगी, दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. दरभंगा के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता दोनों कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचे.

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए. ‘जुग-जुग जिएं नरेंद्र मोदी’ जैसे नारों के साथ उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई. दीपोत्सव के दौरान दोनों स्थानों पर हजारों दीपों की रोशनी से परिसर जगमगाता रहा और जन्मदिवस समारोह ने उत्सव का रूप ले लिया.

संजय सरावगी बोले- देश को नई दिशा मिली

बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 25 वर्षों से संवैधानिक पद पर रहते हुए देश और समाज की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का संकल्प लिया और उसे पूरा करने में अपना जीवन लगाया. सरावगी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि देश के अलग-अलग वर्गों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है.

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संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलकर काम किया और देश को नई दिशा दी. उनके मुताबिक, दुनिया में भारत की ताकत दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि देश के बाहर रहने वाले भारतीय भी प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं.

दरभंगा

दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश के लोग अपने-अपने घरों में दीप जलाकर उन्हें प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि दरभंगा में भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दीपोत्सव के जरिए प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया गया. दरभंगा में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम की जानकारी पहले भी सार्वजनिक की गई थी.

धर्मशीला गुप्ता ने बताया 'आशीर्वाद का दीया'

राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के 25 वर्ष देश और देशवासियों की सेवा में गुजारे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों की चिंता की और उनके लिए कई काम किए. गुप्ता के मुताबिक, लाभार्थी लोगों के साथ यहां दीपोत्सव मनाया गया और महिलाओं ने ‘जुग-जुग जियो मोदी जी’ जैसे नारों के जरिए आशीर्वाद दिया.

धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि यह महज एक दीप नहीं बल्कि आम और गरीब लोगों के लिए उम्मीद की किरण है. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ऐसे लोगों के लिए काम हुआ है और आगे भी होगा. इसी भावना के साथ यहां ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया गया.

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दरभंगा में हुए इन आयोजनों में एक तरफ हजारों दीपों से जगमगाते परिसर दिखाई दिए तो दूसरी ओर रंगोली और मिथिला के लोकगीत-संगीत ने कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग दिया. नेहरू स्टेडियम, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और राज परिसर में हुए आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा रहे.

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