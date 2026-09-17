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बारबेक्यू पर डिनर एंजॉय कर रहा था कपल, अचानक आग की चपेट में आई नवविवाहिता

पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में एक रिजॉर्ट में कपल बारबेक्यू पर डिनर एंजॉय कर रहा था. इसी दौरान अचानक आग भड़क गई, जिसकी चपेट में आने से नवविवाहिता झुलस गई.

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घटना के बाद नवविवाहित जोड़े की खुशहाल यात्रा पल भर में दहशत में बदल गई.(Photo: ITG)
घटना के बाद नवविवाहित जोड़े की खुशहाल यात्रा पल भर में दहशत में बदल गई.(Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले के सितोंग में एक रिजॉर्ट में बारबेक्यू के दौरान अचानक आग लगने से एक नवविवाहिता झुलस गई, जिससे हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पहाड़ों की यात्रा के दौरान एक प्राइवेट रिसॉर्ट में बारबेक्यू के समय अचानक आग नवविवाहिता के शरीर तक फैल गई. इस घटना ने सितोंग इलाके में सनसनी फैला दी.

जानकारी के मुताबिक चोपड़ा के रहने वाले समीर दास अपनी पत्नी निकिता दास के साथ घूमने के लिए सितोंग आए थे. उनकी शादी लगभग दो महीने पहले हुई थी. यह नवविवाहित जोड़ा सितोंग के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था.

शाम को रिसॉर्ट में बारबेक्यू बनाते समय अचानक आग फैल गई और निकिता दास के कपड़ों में आग लग गई. घटना के बाद रिसॉर्ट के कर्मचारियों और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की. बाद में घायल निकिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई.

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इस अचानक हुई घटना में नवविवाहित जोड़े की खुशहाल यात्रा पल भर में दहशत में बदल गई. बारबेक्यू के दौरान आग के इस्तेमाल, ज्वलनशील पदार्थों के रखरखाव और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

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साथ ही, इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर प्राइवेट रिसॉर्ट्स में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, फायर एक्सटिंग्विशर और ट्रेंड स्टाफ का होना कितना अहम है.

(Input: Rajen Pradhan)

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