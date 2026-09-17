scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वर्दी में पुलिस कप्तान, क्लास में साइंस टीचर! बगहा SP ने छात्राओं को पढ़ाया Physics

बिहार के बगहा में पुलिस कप्तान राजेश कुमार का अलग अंदाज देखने को मिला. वर्दी में स्कूल पहुंचे SP ने दसवीं की छात्राओं से पढ़ाई को लेकर बातचीत की और फिर खुद क्लास में भौतिक विज्ञान पढ़ाने लगे. उन्होंने ‘विद्युत धारा’ का चैप्टर समझाया और छात्राओं के सवालों के जवाब दिए. प्रधानाध्यापक ने भी उनकी पढ़ाने की शैली की तारीफ की.

Advertisement
X
ब्लैकबोर्ड पर समझाया 'विद्युत धारा'.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
ब्लैकबोर्ड पर समझाया 'विद्युत धारा'.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

आमतौर पर पुलिस कप्तान के हाथ में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बिहार के बगहा में एसपी राजेश कुमार का अलग अंदाज देखने को मिला. मौका मिला तो वह वर्दी में ही स्कूल पहुंच गए और क्लासरूम में छात्राओं को भौतिक विज्ञान पढ़ाने लगे. उन्होंने छात्राओं को ‘विद्युत धारा’ का चैप्टर समझाया और सवाल-जवाब भी किए.

मामला बगहा पुलिस जिले के रामनगर स्थित गुट्टीलाल कन्या उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय का है. स्कूल पहुंचने पर एसपी ने पहले दसवीं कक्षा की छात्राओं से बातचीत की. उन्होंने उनकी पढ़ाई और अलग-अलग विषयों को लेकर जानकारी ली. इसके बाद वह खुद क्लासरूम में पहुंचे और छात्राओं के साथ पढ़ाई को लेकर संवाद शुरू किया.

यह भी पढ़ें: आजादी के 79 साल बाद भी सुविधाओं का इंतजार... बगहा में नदी के बीच उतरे ग्रामीण और निकाली तिरंगा यात्रा

सम्बंधित ख़बरें

गोलगप्पे खाने के बाद गांव में फैली दहशत.(Photo: Representational)
गोलगप्पे खाने के बाद बीमार पड़े दर्जनों लोग, अस्पताल में भर्ती
मुख्य आरोपित अशोक यादव पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
फोन कर भाई को घर से बुलाया और जंगल में कर दी हत्या, बहन समेत 5 को उम्रकैद
सांप को देखते ही परिवार में मच गया हड़कंप. (Photo: Screengrab)
चूहा पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, अंदर फंस गया जहरीला कोबरा
Bagaha Police Superintendent IPS Rajesh Kumar
वर्दी वाले टीचर... हाथ में चॉक लेकर छात्राओं के बीच पहुंचे SP सर
मासूम के संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
मां के पास से गायब हुआ 3 महीने का बच्चा, गड्ढे में मिली लाश

कक्षा में पहुंचने के बाद एसपी राजेश कुमार ने भौतिक विज्ञान के ‘विद्युत धारा’ वाले अध्याय को पढ़ाना शुरू किया. उन्होंने विषय की बारीकियां समझाने के साथ छात्राओं से सवाल किए और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए. वर्दी में पुलिस कप्तान को इस तरह पढ़ाते देखकर स्कूल के शिक्षक और छात्राएं भी काफी ध्यान से पूरी कक्षा में मौजूद रहे.

Advertisement

ब्लैकबोर्ड पर पुलिस कप्तान ने समझाया Physics

एसपी को पढ़ाते देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे क्लास में पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि साइंस के अनुभवी शिक्षक मौजूद हों. छात्राओं ने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना और विषय से जुड़े सवाल पूछे. पढ़ाई के दौरान एसपी ने ‘विद्युत धारा’ से जुड़े कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की.

बगहा

एसपी के इस अंदाज से स्कूल के प्रधानाध्यापक भी प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि राजेश कुमार जिस तरीके से छात्राओं को साइंस पढ़ा रहे थे, वह किसी योग्य विज्ञान शिक्षक से कम नहीं लगा. पुलिस अधिकारी का यह रूप छात्राओं के लिए भी अलग अनुभव रहा.

बताया जा रहा है कि पुलिसिंग की व्यस्त जिम्मेदारियों के बीच जब भी एसपी राजेश कुमार को थोड़ा समय मिलता है, वह छात्रों के बीच पहुंचकर पढ़ाई को लेकर बातचीत करते हैं. इसी क्रम में उनका यह दौरा भी हुआ, जहां उन्होंने पुलिसिंग से अलग शिक्षा से जुड़ी अपनी रुचि दिखाई.

पुलिसिंग की कमान से लेकर क्लासरूम तक

स्कूल में एसपी का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया. जिस अधिकारी पर पूरे पुलिस जिले की कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वही वर्दी में छात्राओं के बीच शिक्षक की भूमिका में नजर आया. उन्होंने कक्षा में छात्राओं की पढ़ाई को समझा और फिर खुद विज्ञान का पाठ पढ़ाया.

Advertisement

इस दौरान छात्राओं ने भी सक्रियता दिखाई और एसपी से विषय को लेकर सवाल किए. पुलिस कप्तान ने उनके सवालों पर बातचीत की और पढ़ाई को समझने में मदद की. इससे क्लासरूम का माहौल सामान्य कक्षा से कुछ अलग नजर आया.

यानी जिस हाथ में आमतौर पर पुलिसिंग की कमान दिखाई देती है, वही हाथ स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर ‘विद्युत धारा’ का पाठ समझाता नजर आया. बगहा एसपी राजेश कुमार की यह तस्वीर पुलिस की वर्दी के साथ शिक्षा के प्रति उनकी रुचि की अलग झलक पेश करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका? देखें ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण |
    वर्दी में पुलिस कप्तान, क्लास में साइंस टीचर! बगहा SP ने छात्राओं को पढ़ाया Physics |
    डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़, IIT इंजीनियर और बैंक मैनेजर समेत कई अरेस्ट |
    How to Set Rental Bathroom: न ड्रिलिंग, न तोड़फोड़! किराए के छोटे बाथरूम में अपनाएं ये जुगाड़, हर छोटी-बड़ी चीज के लिए निकल आएगी ढेर सारी जगह |
    गैर दोस्ताना, एकतरफा और... अमेरिका के 100% टैरिफ के जवाब में रूस, चीन और भारत ने क्या कहा? |
    सड़क हो या रेलवे, PM मोदी के नेतृत्व में कैसे बदला देश का इंफ्रास्ट्रक्चर? देखें |
    7 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट, प्राइवेट पार्ट्स पर डाला पेट्रोल... लोकेशन भेजकर बचा युवक, 2 गिरफ्तार |
    खाते-खाते की बप्पा की पूजा! ट्रोल हुई कोरियोग्राफर की 'क्रिश्चियन' पत्नी, यूजर्स बोले- जल्दी क्या थी |
    'छठ मनाते लोगों को देखकर...', तमन्ना भाटिया ने साझा किया अपना अनुभव |
    सेवा, संकल्प और समर्पण... पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत और आत्मनिर्भर बनता भारत
    Advertisement