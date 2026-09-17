वर्दी में पुलिस कप्तान, क्लास में साइंस टीचर! बगहा SP ने छात्राओं को पढ़ाया Physics

आमतौर पर पुलिस कप्तान के हाथ में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बिहार के बगहा में एसपी राजेश कुमार का अलग अंदाज देखने को मिला. मौका मिला तो वह वर्दी में ही स्कूल पहुंच गए और क्लासरूम में छात्राओं को भौतिक विज्ञान पढ़ाने लगे. उन्होंने छात्राओं को ‘विद्युत धारा’ का चैप्टर समझाया और सवाल-जवाब भी किए.

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मामला बगहा पुलिस जिले के रामनगर स्थित गुट्टीलाल कन्या उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय का है. स्कूल पहुंचने पर एसपी ने पहले दसवीं कक्षा की छात्राओं से बातचीत की. उन्होंने उनकी पढ़ाई और अलग-अलग विषयों को लेकर जानकारी ली. इसके बाद वह खुद क्लासरूम में पहुंचे और छात्राओं के साथ पढ़ाई को लेकर संवाद शुरू किया.

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कक्षा में पहुंचने के बाद एसपी राजेश कुमार ने भौतिक विज्ञान के ‘विद्युत धारा’ वाले अध्याय को पढ़ाना शुरू किया. उन्होंने विषय की बारीकियां समझाने के साथ छात्राओं से सवाल किए और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए. वर्दी में पुलिस कप्तान को इस तरह पढ़ाते देखकर स्कूल के शिक्षक और छात्राएं भी काफी ध्यान से पूरी कक्षा में मौजूद रहे.

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ब्लैकबोर्ड पर पुलिस कप्तान ने समझाया Physics

एसपी को पढ़ाते देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे क्लास में पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि साइंस के अनुभवी शिक्षक मौजूद हों. छात्राओं ने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना और विषय से जुड़े सवाल पूछे. पढ़ाई के दौरान एसपी ने ‘विद्युत धारा’ से जुड़े कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की.

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एसपी के इस अंदाज से स्कूल के प्रधानाध्यापक भी प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि राजेश कुमार जिस तरीके से छात्राओं को साइंस पढ़ा रहे थे, वह किसी योग्य विज्ञान शिक्षक से कम नहीं लगा. पुलिस अधिकारी का यह रूप छात्राओं के लिए भी अलग अनुभव रहा.

बताया जा रहा है कि पुलिसिंग की व्यस्त जिम्मेदारियों के बीच जब भी एसपी राजेश कुमार को थोड़ा समय मिलता है, वह छात्रों के बीच पहुंचकर पढ़ाई को लेकर बातचीत करते हैं. इसी क्रम में उनका यह दौरा भी हुआ, जहां उन्होंने पुलिसिंग से अलग शिक्षा से जुड़ी अपनी रुचि दिखाई.

पुलिसिंग की कमान से लेकर क्लासरूम तक

स्कूल में एसपी का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया. जिस अधिकारी पर पूरे पुलिस जिले की कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वही वर्दी में छात्राओं के बीच शिक्षक की भूमिका में नजर आया. उन्होंने कक्षा में छात्राओं की पढ़ाई को समझा और फिर खुद विज्ञान का पाठ पढ़ाया.

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इस दौरान छात्राओं ने भी सक्रियता दिखाई और एसपी से विषय को लेकर सवाल किए. पुलिस कप्तान ने उनके सवालों पर बातचीत की और पढ़ाई को समझने में मदद की. इससे क्लासरूम का माहौल सामान्य कक्षा से कुछ अलग नजर आया.

यानी जिस हाथ में आमतौर पर पुलिसिंग की कमान दिखाई देती है, वही हाथ स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर ‘विद्युत धारा’ का पाठ समझाता नजर आया. बगहा एसपी राजेश कुमार की यह तस्वीर पुलिस की वर्दी के साथ शिक्षा के प्रति उनकी रुचि की अलग झलक पेश करती है.

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