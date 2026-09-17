scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Set Rental Bathroom: न ड्रिलिंग, न तोड़फोड़! किराए के छोटे बाथरूम में अपनाएं ये जुगाड़, हर छोटी-बड़ी चीज के लिए निकल आएगी ढेर सारी जगह

How to Set Rental Bathroom: अगर आप भी अपने किराए के घर के छोटे बाथरूम से परेशान हैं जिसमें न तो गीजर लगाने की जगह है और न ही बाथरूम का सामान रखने की तो परेशान मत हों. यहां हम आपको उस छोटे बाथरूम को बड़ा बनाने के कुछ कमाल के हैक्स बता रहे हैं.

Advertisement
X
किराए का छोटा बाथरूम ऐसे करें सेट (Photo: ITG)
किराए का छोटा बाथरूम ऐसे करें सेट (Photo: ITG)

किराए के मकानों में अक्सर बाथरूम का साइज काफी छोटा होता है, जहां बाल्टी, मग और टॉयलेटरीज रखने के बाद गीजर जैसा बड़ा एप्लायंस फिट करना नामुमकिन सा लगता है. इसके अलावा, मकान मालिक की पाबंदियों के कारण दीवारों पर ज्यादा तोड़-फोड़ या बड़े ब्रैकेट लगाना भी मुमकिन नहीं होता.

लेकिन सही प्लानिंग, कंपैक्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट स्टोरेज ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपने छोटे से वॉशरूम में आसानी से गर्म पानी का इंतजाम कर सकते हैं बल्कि उसे देखने में ज्यादा बड़ा, साफ-सुथरा और हवादार भी बना सकते हैं.

छोटे किराए के बाथरूम में गीजर फिट करने और स्पेस बढ़ाने के तरीके

सम्बंधित ख़बरें

Kesar Mawa Modak
बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में बनाएं मावा केसर वाले उकादिचे मोदक
Mooli Patte ki Bhujia
मूली खाकर कूड़े में ना फेंकें पत्ते, रोटी के साथ बनाएं चटपटी भुजिया
Moth Kachori
आलू-प्याज छोड़िए, इस बार बनाकर खाएं दिल्ली की फेमस मोठ की कचौड़ी
Nita Ambani Dance
'थारी शरारत सब जानू मैं बाप्पा जी', गाने पर झूमीं नीता अंबानी, VIDEO
Radhika Ambani Dances With Sholka Ambani At Ganpati Visarjan (Photo: ITG)
श्लोका के गले लग नाचीं राधिका अंबानी, देवरानी-जेठानी का डांस वायरल

इंस्टेंट गीजर या पोर्टेबल वॉटर हीटर चुनें: बड़े 15-25 लीटर वाले स्टोरेज गीजर की जगह 3 लीटर वाला इंस्टेंट गीजर या फिर वाटर हीटर टैप चुनें. यह साइज में बहुत छोटा होता है, जगह नहीं घेरता और केवल एक प्लग-पॉइंट से तुरंत गर्म पानी देता है.

वर्टिकल खाली कोनों का इस्तेमाल करें: वॉशरूम के जिस कोने में सिंक या दरवाजा हो, उसके ठीक ऊपर खाली पड़ी ऊंची दीवार पर हॉरिजॉन्टल या स्लिम डिज़ाइन वाला कंपैक्ट गीजर माउंट करें. ऊंची दीवार पर गीजर लगाने से नीचे की जगह इस्तेमाल के लिए पूरी तरह खाली रहती है.

Advertisement

ग्लास/लाइट कलर कर्टेन और मिरर का इल्यूजन: बाथरूम को बड़ा दिखाने के लिए डार्क शेड के पर्दे या बकेट हटाने के साथ लाइट कलर्स (सफेद, ऑफ-व्हाइट) का इस्तेमाल करें. वॉशरूम में एक चौड़ा मिरर लगाएं. शीशा रोशनी को रिफ्लेक्ट करके छोटे से वॉशरूम को दोगुना बड़ा और चमकदार दिखाता है.

सक्शन कप और एडहेसिव शेल्फ: शैम्पू, साबुन और ब्रश रखने के लिए फर्श या वॉशबेसिन के आसपास जगह घेरने के बजाय दीवारों पर बिना ड्रिल वाले सक्शन कप रैक लगाएं. इससे सामान हवा में टंग जाता है और वॉशरूम का फर्श पूरी तरह खाली रहता है.

फोल्डिंग बकेट और ओवर-द-डोर हैंगर्स: पारंपरिक प्लास्टिक बाल्टी-टब जगह घेरते हैं, इसलिए सिलिकॉन की फोल्डिंग बाल्टी का इस्तेमाल करें जिसे इस्तेमाल के बाद चिपटा करके दीवार पर टांगा जा सके. टॉवल और कपड़े टांगने के लिए दरवाजे के ऊपर लगने वाला ओवर-द-डोर हैंगर इस्तेमाल करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सड़क हो या रेलवे, PM मोदी के नेतृत्व में कैसे बदला देश का इंफ्रास्ट्रक्चर? देखें |
    7 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट, प्राइवेट पार्ट्स पर डाला पेट्रोल... लोकेशन भेजकर बचा युवक, 2 गिरफ्तार |
    खाते-खाते की बप्पा की पूजा! ट्रोल हुई कोरियोग्राफर की 'क्रिश्चियन' पत्नी, यूजर्स बोले- जल्दी क्या थी |
    'छठ मनाते लोगों को देखकर...', तमन्ना भाटिया ने साझा किया अपना अनुभव |
    सेवा, संकल्प और समर्पण... पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत और आत्मनिर्भर बनता भारत |
    दिल्ली से गुरुग्राम मीटिंग के लिए निकला था युवराज, ड्रेन में मिला शव, CDR से खुला राज |
    Balcony Covering Tips: कबूतरों की गंदगी और बच्चों के गिरने की टेंशन खत्म! बालकनी में लगाएं ये खास जाली, जानें कितना आएगा खर्च |
    PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर में दीपोत्सव, उज्जैन से लेकर काशी तक सजे घाट |
    कांग्रेस विधायक ने की 'चीनी पर चर्चा', 40 रुपये किलो बेचकर जताया विरोध |
    30 गेंद में शतक...11 छक्के और फिर खुशी से मुस्कुरा पड़े गंभीर, दिल्ली में अभिषेक शर्मा का गदर, तूफान में उड़ा अफगानिस्तान
    Advertisement