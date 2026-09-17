How to Set Rental Bathroom: न ड्रिलिंग, न तोड़फोड़! किराए के छोटे बाथरूम में अपनाएं ये जुगाड़, हर छोटी-बड़ी चीज के लिए निकल आएगी ढेर सारी जगह

किराए के मकानों में अक्सर बाथरूम का साइज काफी छोटा होता है, जहां बाल्टी, मग और टॉयलेटरीज रखने के बाद गीजर जैसा बड़ा एप्लायंस फिट करना नामुमकिन सा लगता है. इसके अलावा, मकान मालिक की पाबंदियों के कारण दीवारों पर ज्यादा तोड़-फोड़ या बड़े ब्रैकेट लगाना भी मुमकिन नहीं होता.

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लेकिन सही प्लानिंग, कंपैक्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट स्टोरेज ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपने छोटे से वॉशरूम में आसानी से गर्म पानी का इंतजाम कर सकते हैं बल्कि उसे देखने में ज्यादा बड़ा, साफ-सुथरा और हवादार भी बना सकते हैं.

छोटे किराए के बाथरूम में गीजर फिट करने और स्पेस बढ़ाने के तरीके

इंस्टेंट गीजर या पोर्टेबल वॉटर हीटर चुनें: बड़े 15-25 लीटर वाले स्टोरेज गीजर की जगह 3 लीटर वाला इंस्टेंट गीजर या फिर वाटर हीटर टैप चुनें. यह साइज में बहुत छोटा होता है, जगह नहीं घेरता और केवल एक प्लग-पॉइंट से तुरंत गर्म पानी देता है.

वर्टिकल खाली कोनों का इस्तेमाल करें: वॉशरूम के जिस कोने में सिंक या दरवाजा हो, उसके ठीक ऊपर खाली पड़ी ऊंची दीवार पर हॉरिजॉन्टल या स्लिम डिज़ाइन वाला कंपैक्ट गीजर माउंट करें. ऊंची दीवार पर गीजर लगाने से नीचे की जगह इस्तेमाल के लिए पूरी तरह खाली रहती है.

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ग्लास/लाइट कलर कर्टेन और मिरर का इल्यूजन: बाथरूम को बड़ा दिखाने के लिए डार्क शेड के पर्दे या बकेट हटाने के साथ लाइट कलर्स (सफेद, ऑफ-व्हाइट) का इस्तेमाल करें. वॉशरूम में एक चौड़ा मिरर लगाएं. शीशा रोशनी को रिफ्लेक्ट करके छोटे से वॉशरूम को दोगुना बड़ा और चमकदार दिखाता है.

सक्शन कप और एडहेसिव शेल्फ: शैम्पू, साबुन और ब्रश रखने के लिए फर्श या वॉशबेसिन के आसपास जगह घेरने के बजाय दीवारों पर बिना ड्रिल वाले सक्शन कप रैक लगाएं. इससे सामान हवा में टंग जाता है और वॉशरूम का फर्श पूरी तरह खाली रहता है.

फोल्डिंग बकेट और ओवर-द-डोर हैंगर्स: पारंपरिक प्लास्टिक बाल्टी-टब जगह घेरते हैं, इसलिए सिलिकॉन की फोल्डिंग बाल्टी का इस्तेमाल करें जिसे इस्तेमाल के बाद चिपटा करके दीवार पर टांगा जा सके. टॉवल और कपड़े टांगने के लिए दरवाजे के ऊपर लगने वाला ओवर-द-डोर हैंगर इस्तेमाल करें.

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