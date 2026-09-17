ट्रेन में बैग की तलाशी ली तो निकला 17.7 किलो गांजा... बिहार के गया जंक्शन पर पैसेंजर गिरफ्तार

गया रेलवे जंक्शन पर रेल पुलिस ने तेजस राजधानी एक्सप्रेस से करीब 17.7 किलो अवैध गांजा बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में पटना सिटी के रहने वाले मनोज कुमार वर्णवाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 8 लाख 87 हजार 450 रुपये है. आरोपी के पास मौजूद ट्रॉली बैग और हैंडबैग की तलाशी के दौरान गांजा बरामद हुआ.

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पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह गांजा लेकर दिल्ली जा रहा था. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और दिल्ली में किसे पहुंचाया जाना था. मामला गया जंक्शन का है. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस की टीम स्टेशन और ट्रेनों में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस में एक यात्री संदिग्ध सामान लेकर सफर कर रहा है.

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पुलिस को बताया गया कि ट्रेन के कोच में एक यात्री मौजूद है. उसके पास संदिग्ध सामान होने की सूचना थी. इसके बाद रेल पुलिस ने ट्रेन के गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंचने का इंतजार किया. जैसे ही तेजस राजधानी एक्सप्रेस गया जंक्शन पहुंची, पुलिस टीम बताए गए कोच और बर्थ तक पहुंची. वहां बैठे यात्री से पूछताछ की गई.

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इसके बाद पुलिस ने उसके पास मौजूद ट्रॉली बैग और हैंडबैग की तलाशी ली. तलाशी के दौरान दोनों बैग से भारी मात्रा में गांजा बरामद होने का दावा किया गया. पुलिस ने गांजे का वजन कराया तो कुल मात्रा 17 किलो 749 ग्राम निकली. बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 8 लाख 87 हजार 450 रुपये बताई गई है.

पटना सिटी का रहने वाला है आरोपी

रेल पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मनोज कुमार वर्णवाल के रूप में हुई है. वह पटना सिटी का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ने उसे गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

रेल थाना प्रभारी बनारसी यादव ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्ती और निगरानी की जा रही है. इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. उनके मुताबिक, पूछताछ में मनोज कुमार वर्णवाल ने बताया कि वह गांजा लेकर दिल्ली जा रहा था. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर गांजे के सोर्स और उसके संभावित खरीदार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेले इस काम में शामिल था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है.

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