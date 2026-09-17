scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इमरान खान की Ex वाइफ जेमिमा ने शेयर कीं शादी की तस्वीरें, बेटों संग दिखा बेहद खास पल

इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्ड स्मिथ ने अरबपति फाइनेंसर कैमरन ओ'रेली संग शादी की है. इमरान खान से तलाक के बाद जेमिमा गोल्डस्मिथ ने फिल्म निर्माण और लेखन के क्षेत्र में अपना करियर आगे बढ़ाया. अब उनकी दूसरी शादी ने जेमिमा गोल्डस्मिथ की निजी जिंदगी में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

Advertisement
X
जेमिमा की दूसरी शादी, बेटों संग दिखा भावुक पल. (Photo: Instagram/@khanjemima)
जेमिमा की दूसरी शादी, बेटों संग दिखा भावुक पल. (Photo: Instagram/@khanjemima)

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की पूर्व पत्नी और फिल्म प्रोड्यूसर जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की. 52 वर्षीय जेमिमा ने 12 सितंबर को 62 वर्षीय कारोबारी कैमरन ओ'रेली के साथ शादी की. उन्होंने 16 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर इस खास दिन की तस्वीरें साझा कीं.

जेमिमा गोल्डस्मिथ ने शादी समारोह को बेहद निजी रखा था. शादी की जानकारी सबसे पहले उनकी भाभी जेमिमा जोन्स की इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सामने आई थी. इसके बाद जेमिमा ने खुद तस्वीरें साझा कर अपने प्रशंसकों को इस नए सफर की झलक दिखाई.

शादी का सबसे भावुक पल तब आया, जब जेमिमा के दोनों बेटे सुलेमान खान और कासिम खान उन्हें चर्च के भीतर लेकर गए. दोनों ने सूट और हल्के नीले रंग की वेस्टकोट पहनी थी. तस्वीरें शेयर करते हुए जेमिमा ने अपने बेटों का विशेष रूप से आभार जताया. उनके लिए यह पल इसलिए भी खास था क्योंकि शादी में परिवार की अगली पीढ़ी ने सक्रिय भूमिका निभाई.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan former PM Imran Khan
इमरान खान के समर्थन में आए ऑस्ट्रल‍िया के 7 कप्तान, च‍िट्ठी में की ये अपील
Imran Khan
जिस इमरान खान से मैदान पर लड़े, आज उसी के लिए उठी आवाज
Supporters of jailed former PM of Pakistan and leader of PTI party Imran Khan protest in Rawalpindi
पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के CM समेत 25 नेताओं के पासपोर्ट ब्लॉक
Jemima Goldsmith-Imran Khan
इमरान की Ex वाइफ ने की दूसरी शादी, इस अरबपति को बनाया हमसफर
Rahul Dravid
द्रविड़ ने चुना दुनिया का सबसे महान कप्तान, लिया चौंकाने वाला नाम!

जेमिमा गोल्डस्मिथ की सौतेली बेटी टायरियन व्हाइट मेड ऑफ ऑनर बनीं. कैमरन ओ'रेली की बेटियां स्वाशा और तारा ब्राइड्समेड रहीं, जबकि एडी और एलिजा भी शादी की पार्टी का हिस्सा थीं. कैमरन के बेटे इलियट और ऑस्कर ने बेस्ट मैन की जिम्मेदारी संभाली. ब्लूई और आर्थर ने वेडिंग पार्टी को कम्पलीट किया.

Advertisement

जेमिमा गोल्डस्मिथ ने शादी के लिए ऑस्कर डे ला रेंटा का टी-लेंथ स्ट्रैपलेस गाउन चुना. सफेद ड्रेस में हॉरिजॉन्टल बैंडिंग, शीयर ट्यूल और कमर पर फ्लोरल एप्लीक था. उन्होंने सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल के साथ मोतियों से सजा लंबा घूंघट पहना. शादी से पहले की फिटिंग की तस्वीर में वह अपनी स्टाइलिस्ट टीम के साथ आखिरी तैयारियों में व्यस्त नजर आईं.

चर्च की औपचारिक रस्म के बाद रिसेप्शन का माहौल ज्यादा सहज रहा. जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सफेद मिनी ड्रेस पहनी, जिसके कंधों पर प्लीटेड डिजाइन थी. सामने आई तस्वीरों में वह कैमरन ओ'रेली के साथ हाथ थामे नजर आईं. समारोह में अंजीर और बेरीज से सजाया गया वेडिंग केक भी मौजूद था.

जेमिमा गोल्डस्मिथ ने 1995 में 21 साल की उम्र में इमरान खान से शादी की थी. शादी के बाद वह पाकिस्तान चली गई थीं. करीब नौ साल बाद 2004 में दोनों अलग हो गए. इस रिश्ते से उनके दो बेटे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली के यशोभूमि में मेगा इवेंट 'सेमीकॉन इंडिया', पीएम मोदी उद्घाटन |
    गुजरात में NRI के बंद बंगले में फंसा शातिर चोर, लोगों ने डंडों से की पिटाई! |
    पीएम मोदी के जन्मदिन पर मध्यप्रदेश में दीपोत्सव, उज्जैन में जलेंगे लाखों दीये |
    मैनपुरी में 5 बच्चों की मां को दामाद से हुआ प्यार, साथ रहने की जिद पर अड़े दोनों. |
    NTA ने जारी किया कैलेंडर, 22 जनवरी से जेईई मेन की परीक्षाएं! जानें अपने सभी एग्जाम की डेट्स |
    अमेरिकी सीनेट ने पास किया रूस प्रतिबंध बिल, जानें भारत पर क्या होगा इसका असर |
    दिल्ली की महिला हुई डिजिटल अरेस्ट, 10 दिनों में गंवा दिए 78 लाख, ठगों की चाल से बचाएगी ये ट्रिक्स |
    स्वरा भास्कर का विवादित बयान, राम मंदिर फैसले के बाद मांगी थी माफी! |
    ट्रेन में बैग की तलाशी ली तो निकला 17.7 किलो गांजा... बिहार के गया जंक्शन पर पैसेंजर गिरफ्तार |
    ट्रंप के बेटे के कनेक्शन वाली कंपनी की PAK से चौंकाने वाली डील, ड्रोन पर साइन की MoU
    Advertisement