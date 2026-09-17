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UP के छात्रों को फ्री कोचिंग, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में UPSC से NEET तक की तैयारी

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है. योजना 75 जिलों में संचालित है, जहां छात्रों को कक्षा आधारित और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की सुविधा मिलती है.

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यूपी क छात्रों के लिए सरकारी योजना (Photo-Pexels))
यूपी क छात्रों के लिए सरकारी योजना (Photo-Pexels))

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग और शैक्षणिक मार्गदर्शन दिया जाता है. इस योजना की शुरुआत फरवरी 2021 में हुई थी. शुरुआत में मंडल मुख्यालयों पर कोचिंग केंद्र स्थापित किए गए और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी छात्रों को तैयारी की सुविधा दी गई.

इस योजना के तहत UPSC, UPPSC, JEE (Main), NEET, NDA और CDS सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है. छात्रों को कक्षा आधारित और ऑनलाइन माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है. विषय विशेषज्ञों और अनुभवी सरकारी अधिकारियों को भी शिक्षण और मार्गदर्शन से जोड़ा गया है.

यूपी के सभी जिलों में संचालित

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आधिकारिक अभ्युदय पोर्टल के अनुसार, यह योजना वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित है. पोर्टल पर लगभग 2,000 शिक्षक और विषय विशेषज्ञ छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. पोर्टल के अनुसार, योजना से जुड़े 400 से अधिक छात्रों का विभिन्न पदों के लिए अंतिम रूप से चयन हुआ है, इनमें UPSC 2023 में 23, UPPSC 2023 में 30 और JEE Main 2024 में 35 छात्रों का चयन शामिल है.

2026–27 सत्र की शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हुई, जिसके तहत सिविल सेवा, JEE (Main), NEET और NDA/CDS जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लेक्चर प्लान और टाइमटेबल उपलब्ध कराए गए हैं. छात्र आधिकारिक अभ्युदय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी शैक्षणिक योग्यता, जिले और पसंदीदा पाठ्यक्रम की जानकारी देकर आवेदन कर सकते हैं. कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की संरचित तैयारी को अधिक सुलभ बनाना है, जिसमें पात्र छात्रों को मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है.

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