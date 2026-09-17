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Besan Laddoo: बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में रखे बेसन और देसी घी से झटपट बनाएं खस्ता और सोंधे-सोंधे बेसन के लड्डू

Besan Laddoo: अगर आप भी अपने घर में भगवान गणेश के लिए कोई भोग बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बेसन के सोंधे और टेस्टी लड्डू बनाने की रेसिपी बता रहे हैं जो भगवान गणेश को भी प्रिय माने जाते हैं. इसे बनाना आसान है और ये आपके घर में मौजूद चीजों से झटपट तैयार हो जाएंगे.

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बेसन लड्डू (Photo: ITG)
बेसन लड्डू (Photo: ITG)

Besan Laddoo: त्योहारों का मौका हो या घर में कुछ मीठा खाने का मन करे, बाजार की महंगी और मिलावटी मिठाइयां खरीदने के बजाय घर पर खुद मिठाई बनाना हमेशा सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प होता है. अगर आपके घर में सिर्फ साधारण बेसन और शुद्ध देसी घी मौजूद है तो आप बिना किसी झंझट के एकदम खस्ता, दानेदार और सोंधे-सोंधे बेसन के लड्डू तैयार कर सकते हैं. देसी घी में धीमी आंच पर भुने बेसन की भीनी-भीनी खुशबू और सोंधापन इन लड्डुओं के स्वाद में चार चांद लगा देता है, जिन्हें खाकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा.

सामग्री:

बेसन - 2 कप

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शुद्ध देसी घी - 1/2 कप

पिसी हुई चीनी या तगार (बूरा) - 1 कप

इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

पानी - 1 से 2 छोटे चम्मच (दानेदार टेक्सचर के लिए)

बारीक कटे काजू व बादाम - 2 बड़े चम्मच (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका:

एक भारी तले की कढ़ाई में देसी घी गरम करें. अब इसमें बेसन डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें.

धीमी आंच पर 10-12 मिनट भूनने के बाद बेसन का रंग हल्का सुनहरा होने लगेगा और उसमें से सोंधी खुशबू आने लगेगी.

जब बेसन पूरी तरह भुन जाए, तब इसमें 1-2 छोटे चम्मच पानी के छींटे मारें. ऐसा करने से बेसन में झाग बनेगा और वह एकदम दानेदार हो जाएगा. पानी सूखने तक 1 मिनट और चलाएं.

गैस बंद करें और मिश्रण को किसी चौड़े बर्तन में निकालकर हल्का ठंडा होने दें. (ध्यान रखें कि एकदम गरम बेसन में चीनी न मिलाएं, वरना चीनी पिघलकर मिश्रण को पतला कर देगी).

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जब मिश्रण गुनगुना रह जाए. तब इसमें इलायची पाउडर, कटे मेवे और पिसी चीनी या तगार मिलाकर अच्छी तरह हाथों से गूंथ लें.

अब थोड़ा-थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर गोल-गोल लड्डू बांध लें. आपके खस्ता, सोंधे और दानेदार बेसन के लड्डू तैयार हैं.

---- समाप्त ----
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