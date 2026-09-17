scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'साहब छोड़ दो, छोटे-छोटे बच्चे हैं...' झांसी मेडिकल कॉलेज के बाहर चला बुलडोजर, हाथ जोड़ते रह गए दुकानदार

झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. तीन बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ पहुंची टीम ने सड़क किनारे लगे रेहड़ी-ठेले और टपरों को हटाया. कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार हाथ जोड़कर मोहलत मांगते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा किया. नगर निगम का कहना है कि पहले लोगों को सूचना दी गई थी.

Advertisement
X
कार्रवाई को लेकर रेहड़ी-ठेले वालों में मचा हड़कंप. (Photo: Screengrab)
कार्रवाई को लेकर रेहड़ी-ठेले वालों में मचा हड़कंप. (Photo: Screengrab)

यूपी के झांसी में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. नगर निगम की टीम तीन बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और सड़क किनारे लगी रेहड़ी, ठेलों और टपरों को हटाना शुरू कर दिया. कुछ ठेले बुलडोजर से उठाकर ले जाए गए, जबकि कुछ अस्थायी दुकानों को तोड़ दिया गया. कार्रवाई के दौरान रेहड़ी-पटरी वाले टीम के सामने हाथ जोड़कर मोहलत मांगते रहे.

मामला झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर का है. यहां कई लोग हाथ ठेले और अस्थायी दुकानें लगाकर रोजी-रोटी कमाते हैं. नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता तीन बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा.

टीम ने मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर एक से लेकर गेट नंबर तीन तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया. जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़े, वहां मौजूद दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई. किसी ने अपना सामान समेटने की कोशिश की तो कोई अपना ठेला बचाने के लिए टीम के सामने पहुंच गया.

सम्बंधित ख़बरें

अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, DCP को दिया धक्का, VIDEO
यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के पीछे क्या कोई सियासी एंगल? देखें दंगल
वकीलों के चेंबर पर बुलडोजर का खतरा, लखनऊ का मामला
योगी की 'अतिक्रमण फोर्स' पर कैसे टूटा भीड़ का कहर? देखें 10 तक
Supreme Court
बनभूलपुरा अतिक्रमण केस SC में टली सुनवाई, अब 17 सितंबर पर टिकीं निगाहें

Jhansi Medical College Bulldozer Action Street Vendors Encroachment Drive

कार्रवाई के दौरान कुछ रेहड़ी वाले नगर निगम की टीम के सामने हाथ जोड़कर खड़े नजर आए. उनका कहना था कि यही ठेला और दुकान उनके परिवार की कमाई का सहारा है. 

यह भी पढ़ें: छावनी में बदला बनभूलपुरा! 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में SC की सुनवाई आज, सड़कों पर उतरी पुलिस

Advertisement

कुछ लोगों ने टीम से थोड़ी मोहलत देने की मांग की, लेकिन कार्रवाई जारी रही. कई ठेले उठाकर नगर निगम की टीम अपने साथ ले गई, जबकि कुछ अस्थायी दुकानों और टपरों को तोड़ दिया गया. इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, जिससे मौके पर हंगामा होने लगा.

रेहड़ी वालों ने लगाए गंभीर आरोप

रेहड़ी लगाने वाली नीतू और निकिता वर्मा ने कार्रवाई को लेकर अपनी परेशानी बताई. उनका आरोप है कि टीम ने उनकी दुकानें तोड़ दीं और ठेले उठाकर ले गई. नीतू का कहना है कि वह बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है.

Jhansi Medical College Bulldozer Action Street Vendors Encroachment Drive

बीमारी की वजह से उन्होंने दो दिन से दुकान भी नहीं खोली थी. जब उन्हें अतिक्रमण दस्ते के आने की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचीं, लेकिन भीड़ की वजह से ठेले की चाबी गिर गई और वह समय पर ठेला नहीं हटा सकीं. 

उनका आरोप है कि इसके बाद टीम ठेला उठाकर ले गई और टपरा भी तोड़ दिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे का मोबाइल छीन लिया गया और गाली-गलौज की गई. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. अतिक्रमण टीम प्रभारी प्रदीप अग्निहोत्री ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वीरांगना नगर पुलिस चौकी से शुरू की गई और मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर एक से होते हुए गेट नंबर तीन तक की गई.

Advertisement

Jhansi Medical College Bulldozer Action Street Vendors Encroachment Drive

टीम के प्रभारी ने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमण की वजह से गंदगी और जाम की समस्या हो रही थी. कार्रवाई से एक दिन पहले ही लोगों को सूचना दे दी गई थी और टीम पहले भी पेट्रोलिंग के दौरान दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहती रही थी. प्रदीप अग्निहोत्री के मुताबिक, लोगों के नहीं हटने पर नगर निगम को कार्रवाई करनी पड़ी.

नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों को आगे से दोबारा वहां दुकान या ठेला नहीं लगाने की चेतावनी भी दी. एक तरफ नगर निगम का कहना है कि सड़क और मेडिकल कॉलेज के आसपास अतिक्रमण की वजह से जाम और गंदगी की समस्या पैदा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेहड़ी-पटरी वाले इसे अपनी रोजी-रोटी का सवाल बता रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चीन बना रहा अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप, अमेरिका की स्पेस में जंग की तैयारी |
    Mig-19 फाइटर जेट पर पाकिस्तानी फैला रहे झूठ, PIB ने किया फैक्ट-चेक |
    हूती विद्रोहियों ने सऊदी का F-15 फाइटर जेट मार गिराया, जारी किया वीडियो |
    सगाई के 6 महीने बाद टूटा पृथ्वी शॉ का रिश्ता, मंगेतर ने किया कंफर्म, बोली- रास्ते अलग हैं |
    दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे को भेजा 500 करोड़ का नोटिस, की माफी की मांग |
    इतनी बजे तो डबल पैसे मिलते हैं... Zepto राइडर ने बताया- इस काम में कितनी कमाई? |
    सितंबर में बदला लाहौल-स्पीति का मौसम, ऊंची चोटियां बर्फ से ढकीं |
    पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर पुतिन ने दी बधाई, बोले- ग्लोबल मंच पर आपका बड़ा रुतबा है |
    वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई बाइक रैली, पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष सेवा यात्रा. |
    PM Vishwakarma Yojna Three Years: मोदी सरकार बांट रही लोन... बिना गारंटी ले जाए 300000 लाख रुपये, ये है प्रोसेस
    Advertisement