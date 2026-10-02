Vande Bharat New Train: चलती ट्रेन में छोटी-छोटी बच्चियां बता रहीं वंदे भारत क्यों खास? सीट से लेकर स्पीड तक शानदार

गुजरात के सूरत से राजस्थान के उदयपुर के बीच अब वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है. इस रूट पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

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इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन के चलने से दोनों शहरों के बीच की दूरी अब बेहद कम समय में तय होगी. ट्रेन के लिए टिकटों की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है.

सूरत और उदयपुर के बीच चलने वाली यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आरामदायक, आधुनिक और तेज रफ्तार सफर का अनुभव कराएगी. इस ट्रेन के माध्यम से सूरत से उदयपुर के बीच की दूरी महज 7.30 घंटे में पूरी कर ली जाएगी. यह सेवा न केवल व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि पर्यटकों, छात्रों और आम यात्रियों का समय भी बचाएगी.

सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से लैस

नई वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है. ट्रेन में ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे, 360-डिग्री रोटेटिंग सीट्स, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे और कवच एंटी-कोलिजन सिस्टम जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं.

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टाइम टेबल और प्रमुख ठहराव

Western Railway के मुताबिक, ट्रेन नंबर 26903 हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 06:10 बजे सूरत से रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 1:40 बजे उदयपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन 04 अक्टूबर 2026 से संचालित होगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 26904 वंदे भारत एक्सप्रेस हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 15:35 बजे उदयपुर से रवाना होकर उसी दिन रात 23:00 बजे सूरत पहुंचेगी. इस ट्रेन का संचालन 03 अक्टूबर से होगा.

सूरत-उदयपुर रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोनों तरफ से रास्ते में तय किए गए स्टॉपेज पर रुकेगी. इनमें भरूच, वडोदरा, आणंद, मणिनगर, असरवा, हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर और जावर शामिल हैं. सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से गुजरात और राजस्थान के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा.

सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला. ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं, आकर्षक बनावट और आरामदायक सफर की छात्रों ने सराहना की और अपने अनुभव को यादगार बताया.

नई वंदे भारत में सफर, चेहरे पर खुशी

पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू की गई सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक यात्रा अनुभव से प्रभावित छात्रों ने ट्रेन की खूब सराहना की.



वंदे भारत का सफर, छात्रों के चेहरे पर मुस्कान

पश्चिम रेलवे की सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर छात्राएं बेहद प्रसन्न नजर आईं. आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन में सफर के अनुभव ने छात्रों में उत्साह और खुशी का माहौल बना दिया.

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