scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Vande Bharat New Train: चलती ट्रेन में छोटी-छोटी बच्चियां बता रहीं वंदे भारत क्यों खास? सीट से लेकर स्पीड तक शानदार

Vande Bharat Train: सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला. ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं, आकर्षक बनावट और आरामदायक सफर की छात्रों ने सराहना की और अपने अनुभव को यादगार बताया. 

Advertisement
X
स्कूली छात्राओं ने वंदे भारत ट्रेन से सफर का अनुभव शेयर किया. (Photo: Indian Railways)
स्कूली छात्राओं ने वंदे भारत ट्रेन से सफर का अनुभव शेयर किया. (Photo: Indian Railways)

गुजरात के सूरत से राजस्थान के उदयपुर के बीच अब वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है. इस रूट पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. 

इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन के चलने से दोनों शहरों के बीच की दूरी अब बेहद कम समय में तय होगी. ट्रेन के लिए टिकटों की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है. 

सूरत और उदयपुर के बीच चलने वाली यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आरामदायक, आधुनिक और तेज रफ्तार सफर का अनुभव कराएगी. इस ट्रेन के माध्यम से सूरत से उदयपुर के बीच की दूरी महज 7.30 घंटे में पूरी कर ली जाएगी. यह सेवा न केवल व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि पर्यटकों, छात्रों और आम यात्रियों का समय भी बचाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

1200 ft पर 100 Kmph से दौड़ी वंदे भारत, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर बना रफ्तार ​का रिकॉर्ड
Vande Bharat Surat To Udaipur
Vande Bharat Surat-Udaipur: बुकिंग चालू... इस तारीख से दौड़ेगी सूरत-उदयपुर वंदे भारत, देखें टाइम टेबल
Railways had to undertake special safety preparations alongside electrification to operate Vande Bharat trains in the Western Ghats
13 घंटे, 700 KM और खूबसूरत वादियां... अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत
Shanghai Maglev Spanish Talgo Eurostar Fastest Train in the World
मैग्लेव, टैल्गो, यूरोस्टार... ये हैं दुनिया की स्पीडस्टर ट्रेनें
Vande Bharat vs Shatabdi Speed, Fare and Features Compared
वंदे भारत vs शताब्दी: किसके सफर में कितना दम? ये रहा कम्पेरिजन

सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से लैस
नई वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है. ट्रेन में ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे, 360-डिग्री रोटेटिंग सीट्स, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे और कवच एंटी-कोलिजन सिस्टम जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. 

Advertisement

टाइम टेबल और प्रमुख ठहराव
Western Railway के मुताबिक, ट्रेन नंबर 26903 हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 06:10 बजे सूरत से रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 1:40 बजे उदयपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन 04 अक्टूबर 2026 से संचालित होगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 26904 वंदे भारत एक्सप्रेस हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 15:35 बजे उदयपुर से रवाना होकर उसी दिन रात 23:00 बजे सूरत पहुंचेगी. इस ट्रेन का संचालन 03 अक्टूबर से होगा.

सूरत-उदयपुर रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोनों तरफ से रास्ते में तय किए गए स्टॉपेज पर रुकेगी. इनमें भरूच, वडोदरा, आणंद, मणिनगर, असरवा, हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर और जावर शामिल हैं. सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से गुजरात और राजस्थान के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा.

सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला. ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं, आकर्षक बनावट और आरामदायक सफर की छात्रों ने सराहना की और अपने अनुभव को यादगार बताया. 

नई वंदे भारत में सफर, चेहरे पर खुशी
पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू की गई सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक यात्रा अनुभव से प्रभावित छात्रों ने ट्रेन की खूब सराहना की.


वंदे भारत का सफर, छात्रों के चेहरे पर मुस्कान
पश्चिम रेलवे की सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर छात्राएं बेहद प्रसन्न नजर आईं. आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन में सफर के अनुभव ने छात्रों में उत्साह और खुशी का माहौल बना दिया. 

Advertisement

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फ्लाईदुबई मामले में ईरान का नेतन्याहू पर बड़ा आरोप, देखें दुनिया आजतक |
    Budget Friendly Goa Trip: गोवा घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन ट्रिक्स से कम बजट में करें पूरी ट्रिप एंजॉय |
    घर खरीदते वक्त सिर्फ EMI न देखें, ये छिपे खर्च बिगाड़ सकते हैं पूरा बजट |
    24 घंटे काम में घिसना बेवकूफी! जकरबर्ग के पूर्व साथी- 8300 Cr की कंपनी के CEO ने बताया रूल |
    ₹3.97 लाख की ठगी से खुला ₹10 करोड़ के फ्यूल कार्ड का खेल, जामताड़ा-मूवाट साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार |
    चलती कार में बिगड़ी एड्वोकेट की हालत, राहगीरों की सूझबूझ से बची जान |
    Vande Bharat New Train: चलती ट्रेन में छोटी-छोटी बच्चियां बता रहीं वंदे भारत क्यों खास? सीट से लेकर स्पीड तक शानदार |
    IND vs PAK Final: घूमेगी गेंद, स्पिनर्स करेंगे राज... पाकिस्तान को रौंदने का टीम इंड‍िया का प्लान तैयार |
    फैक्ट चेक: CJP नेताओं को हिमंता बिस्वा सरमा की ‘धमकी’ का बताकर वायरल हुए पुराने वीडियो |
    आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में सड़कों पर उतरा वैश्य समाज, Video
    Advertisement