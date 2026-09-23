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एक बाइक, तीन दोस्त और खौफनाक हादसा... बेतिया में ट्रक की टक्कर से तीनों की मौत

बिहार के बेतिया में सब्जी बेचकर घर लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और एनएच-727 पर जिरिया बंगाली माई मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक को पकड़कर जांच शुरू कर दी है.

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ट्रक ड्राइवर फरार.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
ट्रक ड्राइवर फरार.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

बिहार के बेतिया में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई. तीनों रोज की तरह सब्जी बेचने के लिए घर से निकले थे. बेतिया बाजार समिति से सब्जियां खरीदने के बाद एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव मौला नगर जवाहीरपुर लौट रहे थे. इसी दौरान लौरिया-बेतिया मुख्य पथ एनएच-727 पर जिरिया बंगाली माई मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान लौरिया थाना क्षेत्र के मौला नगर जवाहीरपुर निवासी साहिल मियां (13), सुंदर कुमार (22) और याकूब आलम (23) के रूप में हुई है. तीनों आपस में दोस्त थे और बिजबनिया चौक पर सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे.

यह भी पढ़ें: आंखों के सामने आशियाना तोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण, गंडक नदी के कटाव से बेतिया में दहशत

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बुधवार को सुंदर कुमार बाइक चला रहा था. उसके साथ साहिल मियां और याकूब आलम भी बैठे थे. बाजार समिति से सब्जी लेने के बाद तीनों गांव की ओर जा रहे थे. जिरिया बंगाली माई मंदिर के पास सामने से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

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मौके पर पहुंची पुलिस, ट्रक बरामद लेकिन चालक फरार

दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन उसका चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है. हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस दुर्घटना की परिस्थितियों और ट्रक चालक की भूमिका की पड़ताल कर रही है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए.

तीन परिवारों में पसरा मातम

तीनों दोस्तों की एक साथ मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, वहां चीख-पुकार मच गई. जिन युवकों के सहारे उनके परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती थीं, उनकी अचानक मौत से तीनों घरों में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सुंदर कुमार, साहिल मियां और याकूब आलम रोजाना सब्जी बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे. बुधवार को भी वे इसी काम के लिए निकले थे, लेकिन घर लौटने से पहले ही हादसे ने उनकी जान ले ली. पोस्टमार्टम के बाद तीनों पार्थिव शरीर परिवारवालों को सौंप दिए गए हैं. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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