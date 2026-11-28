बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का नरकटियागंज. यहां जयमंगलापुर गांव में एक पेट्रोल पंप के पास अचानक जांच एजेंसियों की हलचल बढ़ती है. डीआरआई और शिकारपुर पुलिस की संयुक्त टीम पहुंचती है. छापेमारी होती है और टीम के हाथ लगते हैं हाथी के चार दांत. चारों दांतों का कुल वजन 19 किलो 390 ग्राम है. मौके पर मौजूद चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है.

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सवाल है कि हाथी के ये दांत यहां तक पहुंचे कैसे? क्या इन्हें कहीं से लाकर बेचा जाना था? अगर हां, तो खरीदार कौन था? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं. गिरफ्तार आरोपियों में कोई आरोपी भोजपुर का रहने वाला है. दो लोग पश्चिम चंपारण के ही नरकटियागंज इलाके के हैं. कार्रवाई में बिहार के तीन जिलों से जुड़े चार लोग पकड़े गए हैं.

दरअसल, डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय को हाथी दांत की अवैध तस्करी से जुड़ी गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद डीआरआई ने शिकारपुर पुलिस से संपर्क किया. दोनों ने मिलकर कार्रवाई की प्लानिंग की. इसके बाद नरकटियागंज के जयमंगलापुर गांव में पेट्रोल पंप के पास छापेमारी की गई.

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टीम को वहां हाथी के चार दांत मिले. इनका कुल वजन 19.39 किलोग्राम बताया गया है. मौके पर मौजूद चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. अभी तक हाथी दांत के सोर्स और उनकी सप्लाई की जगह का खुलासा नहीं हुआ है. यानी बरामदगी तो हो गई, लेकिन इन दांतों की पूरी कहानी अभी सामने आनी बाकी है.

इस मामले में गिरफ्तार लोगों की पहचान चार नामों से हुई है. पहला नाम है संतोष पांडेय, जो पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. दूसरे हैं रामेश्वर मिश्र. इनका पता भोजपुर जिले के कोईलवर का है. तीसरे और चौथे आरोपी ब्रह्मदेव प्रसाद और नरेश कुमार पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज स्थित जयमंगलापुर गांव के रहने वाले हैं. रामनगर रेंजर विजय कुमार ने आरोपियों की पहचान की पुष्टि की है.

हाथी के दांतों के लिए क्यों होता है शिकार?

हाथी दांत का नाम आते ही अक्सर एक चीज दिमाग में आती है- आइवरी. हाथी के दांतों से सजावटी सामान, नक्काशी और कई तरह की कलाकृतियां बनाई जाती रही हैं. इसी मांग के कारण हाथी दांत का अवैध कारोबार वन्यजीवों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है. हाथी के दांत उसके शरीर का हिस्सा होते हैं.

इन्हें पाने के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है. इसीलिए हाथी दांत का अवैध व्यापार सिर्फ तस्करी का मामला नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा गंभीर अपराध है. भारत में हाथी संरक्षित है. हाथियों का शिकार और उनके दांतों का अवैध कारोबार कानूनन प्रतिबंधित है.

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बेतिया में चार हाथी दांतों की बरामदगी के बाद अब ये पता लगाया जा रहा है कि हाथी दांत आखिर कहां से आए? क्या इन दांतों को पश्चिम चंपारण में ही कहीं से लाया गया था या इनका सोर्स किसी दूसरे इलाके में है? इन्हें किसे सौंपा जाना था? क्या इन दांतों का कोई खरीदार तय था? क्या इनकी सप्लाई कहीं और होनी थी? और क्या इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है?

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