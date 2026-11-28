क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ऋषभ पंत से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने भारत की पहली पारी में निराश किया. पंत ने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 गेंदों पर 23 रन बनाए. पंत बड़ा शॉट मारने के चक्कर में जैकब डफी की गेंद पर काइल जेमिसन के हाथों लपके गए.

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हालांकि इस छोटी सी पारी के दौरान ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ते हुए डब्ल्यूटीसी के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

🚨 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 Rishabh Pant now has the Most Sixes in ICC World Test Championship history! 🔝 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UKbanSgUbN — BCCI (@BCCI) November 28, 2026

ऋषभ पंत के नाम अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 89 छक्के हो गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के पास था, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 88 छक्के लगाए थे. पंत ने एक छक्का अधिक लगाकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान को पीछे छोड़ दिया और इस खास सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया.

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वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में छक्के लगाने के मामले में ऋषभ पंत और बेन स्टोक्स के बीच लंबे समय तक मुकाबला देखने को मिला था. अब 89 छक्कों के साथ भारतीय बल्लेबाज इस सूची में सबसे आगे निकल गए हैं.

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WTC में सबसे ज़्यादा छक्के

ऋषभ पंत (भारत)- 89

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 88

रोहित शर्मा (भारत)- 56

शुभमन गिल (भारत)- 48

यशस्वी जायसवाल (भारत)- 45

ऋषभ पंत टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. पंत ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 109 छक्के लगाए हैं. पंत इस मामले में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स (138) से पीछे हैं.

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