कभी ऐसा भी वक्त था, जब एंटरटेनमेंट के लिए न नेटफ्लिक्स की जरूरत थी और न ही इंस्टाग्राम रील्स की. स्कूल से घर लौटने के बाद कॉमिक्स पढ़ना कई बच्चों की फेवरेट आदत हुआ करती थी. रंगीन पेजेस पर छपे किरदार, उनकी मजेदार कहानियां और हर नए अंक का इंतजार अपने आप में एक अलग अनुभव था.

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चाचा चौधरी से लेकर नागराज तक, इन किरदारों ने मिलेनियल्स के बचपन को खास बनाया. लेकिन इन कॉमिक्स का मजा सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है. जेन जी भी इन्हें पढ़कर भारतीय कॉमिक्स की उस दुनिया को जान सकती है, जहां हर कहानी में रोमांच, हंसी और कुछ नया सीखने को मिलता है.

1. चाचा चौधरी- प्राण

चाचा चौधरी को उनकी तेज बुद्धि के लिए जाना जाता है. उनकी सबसे खास बात ये है कि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है. उनका साथी साबू भी कहानियों में खूब मजेदार अंदाज लेकर आता है.

2. पिंकी

प्राण का बनाया ये किरदार एक छोटी बच्ची का है, जो अपनी शरारतों और मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लेती है. पिंकी की कहानियां हल्की-फुल्की कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए अच्छी हैं.

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3. बिल्लू

बिल्लू एक ऐसा किरदार है, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती और शरारतों में लगा रहता है. उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां पढ़ते हुए आपको अपने स्कूल के दिनों की याद आ सकती है.

4. नागराज

अगर आपको सुपरहीरो की कहानियां पसंद हैं, तो नागराज को जरूर पढ़ना चाहिए. राज कॉमिक्स का ये पॉपुलर सुपरहीरो अपनी खास शक्तियों से अपराध और बुराई के खिलाफ लड़ता है.

5. सुपर कमांडो ध्रुव

ध्रुव की सबसे खास बात ये है कि उसके पास दूसरे सुपरहीरो की तरह कोई जादुई शक्ति नहीं है. वो अपनी बुद्धि, फुर्ती और ट्रेनिंग के दम पर मुश्किलों का सामना करता है.

6. डोगा

डोगा राज कॉमिक्स का एक चर्चित सुपरहीरो है. वह अपराधियों के खिलाफ लड़ता है और अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है. इसकी कहानियों में एक्शन और रोमांच खूब मिलता है.

7. चाचा भतीजा

चाचा और भतीजे की जोड़ी अपनी मजेदार हरकतों और शरारतों के लिए जानी जाती है. इनकी कहानियां हल्के-फुल्के एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी हैं.

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8. तेनालीराम

तेनालीराम की कहानियां उनकी चतुराई और हाजिरजवाबी के लिए मशहूर हैं. वो अपनी बुद्धि से मुश्किल सवालों और परिस्थितियों का हल निकालते हैं.

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9. अमर चित्र कथा

अगर जेन जी भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और महान हस्तियों के बारे में जानना चाहती है, तो अमर चित्र कथा एक अच्छी शुरुआत हो सकती है. इसकी कहानियां चित्रों के जरिए जानकारी को दिलचस्प बनाती हैं.

10. फैंटम

फैंटम एक अंतरराष्ट्रीय कॉमिक किरदार है, जो भारत में इंद्रजाल कॉमिक्स के जरिए भी काफी पॉपुलर हुआ. जंगलों में रहने वाला ये नकाबपोश नायक अपराधियों से लड़ता है और अपनी रहस्यमयी पहचान के लिए जाना जाता है.

जेन जी के पास एंटरटेनमेंट के अनगिनत ऑप्शन्स हैं, लेकिन कॉमिक्स पढ़ने का अनुभव थोड़ा अलग है. इनमें कहानियां हैं, यादगार किरदार हैं और कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया है, जिसे स्क्रीन पर देखने के बजाय अपने मन में महसूस किया जा सकता है. कभी-कभी रील्स स्क्रॉल करने से ब्रेक लेकर चाचा चौधरी या नागराज की कॉमिक उठाना भी एक अच्छा बदलाव हो सकता है. आखिर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिन्हें पढ़ने का मजा किसी ट्रेंड से कम नहीं होता.

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