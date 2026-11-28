कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) में शनिवार सुबह छात्रों के प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ गया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प होने का आरोप है. छात्रों का दावा है कि सुबह करीब 6 बजे पुलिसकर्मी कैंपस में दाखिल हुए. इस दौरान कुछ बाहरी लोग कथित तौर पर प्रदर्शन स्थल पर बने मंच को हटाने पहुंचे. छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें घसीटकर वहां से हटाया. छात्रों ने पुलिस पर प्रदर्शन का मंच तोड़ने में मदद करने का भी आरोप लगाया है.

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62 दिनों से जारी है छात्रों का प्रदर्शन

SRFTI कैंपस में पिछले करीब 62 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है. यह प्रदर्शन 27 सितंबर से शुरू हुआ था. छात्र कई मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिनमें संस्थान के वाइस चांसलर का इस्तीफा भी शामिल है. लंबे समय से जारी आंदोलन के कारण संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. कैंपस में पढ़ाई और दूसरे कामकाज लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच गए हैं. कुछ दिन पहले प्रशासन ने छात्रों को नोटिस जारी कर कैंपस खाली करने और अपने घर लौटने का निर्देश भी दिया था. इससे पहले भी संस्थान परिसर में पुलिस के पहुंचने की घटनाएं सामने आई थीं.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

इस विवाद की शुरुआत कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों के बीच हुई कहासुनी से हुई थी. इसके बाद छात्रों ने हिंदू जागरण मंच के सदस्यों पर पथराव करने के आरोप भी लगाए. इन घटनाओं के बाद कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया. फिलहाल शनिवार सुबह हुई कार्रवाई को लेकर छात्रों ने पुलिस पर बल प्रयोग और प्रदर्शन स्थल हटाने में मदद करने के आरोप लगाए हैं. हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस और संस्थान प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है.

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27 सितंबर से शुरू हुआ है विवाद

बता दें कि यह विवाद 27 सितंबर से शुरू है. उस दिन संस्थान के परिसर के सभागार में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के एक कार्यक्रम को लेकर तनातनी बढ़ गई थी. इसके बाद से 4 अक्टूबर को फिर से इसे लेकर स्थिति बिगड़ गई. जब बंगीय हिंदू जागरण मंच ने 27 सितंबर की घटना के विरोध में संस्थान के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों ने परिसर की ओर जाते समय उन पर हमला किया.

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