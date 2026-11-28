जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उरी इलाके में एक एसयूवी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई.

और पढ़ें

इस हादसे में एक 11 साल की बच्ची भी घायल हो गई है. अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि यह एक्सीडेंट उरी इलाके के गोहलान में उस समय हुआ, जब परिवार पास के ही एक गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहा था.

हादसा इतना भयानक था कि एसयूवी में सवार ड्राइवर समेत सभी पांच लोग बुरी तरह घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

यह भी पढ़ें: कश्मीर में कड़ाके की ठंड, शोपियां में पारा -4.2°C तक गिरा; क्या दिल्ली-NCR में भी बढ़ेगी ठिठुरन?

बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान चार लोगों ने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान 26 वर्षीय सैयद शफीक शाह, उनकी 25 वर्षीय पत्नी रशीदा बानो, 17 वर्षीय बहन दिलनाज फातिमा और 27 वर्षीय कजिन शाहिदा फातिमा के रूप में हुई है.

Advertisement

वहीं, 11 साल की एक बच्ची को इलाज के लिए बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

---- समाप्त ----