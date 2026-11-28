रॉयल एनफील्ड ने आखिरकार अपनी अब तक की सबसे दमदार मोटरसाइकिल Himalayan 750 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. हाल ही में इटली में आयोजित EICMA 2026 मोटरसाइकिल शो में इस बाइक का ग्लोबल डेब्यू हुआ था. बाद में कंपनी ने गोवा में आयोजित Motoverse के पहले दिन इस बाइक को पेश किया. अब आखिरकार ये बाइक इंडियन कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर दी गई है. ये मोटरसाइकिल तीन अलग-अलग वेरिएंट और पांच कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारी गई है. इसकी शुरुआती कीमत 4.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.



रॉयल एनफील्ड ने Himalayan 750 की बुकिंग का भी ऐलान कर दिया है. आम ग्राहक 1 दिसंबर से इस बाइक को कंपनी के ऑफिशियब वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप से बुक कर सकेंगे. वहीं गोवा में आयोजित Motoverse इवेंट में शामिल होने वाले ग्राहक आज से ही इस बाइक की बुकिंग कर सकेंगे. फिलहाल कंपनी ने बाइक की डिलीवरी शुरू होने की तारीख का खुलासा नहीं किया है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

नई Royal Enfield Himalayan 750 में कंपनी ने नया 743 सीसी का दमदार पैरेलल-ट्विन इंजन दिया है. यह इंजन 55hp की पावर और 63Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन कंपनी के मौजूदा 648 सीसी इंजन का ही बड़ा अपडेटेड वर्जन है. कंपनी का दावा है कि बाइक के कुल टॉर्क का 90 फीसदी हिस्सा 3,500 आरपीएम में ही मिल जाता है. इसका मतलब है कि कम रफ्तार पर भी बाइक को अच्छी पावर मिल सकेगी, जो ऑफ-रोडिंग के लिए काफी बेहतर है.

Royal Enfield Himalayan 750 को कंपनी ने चार कलर ऑप्शन में पेश किया है. Photo: ITG

नई हिमालयन 750 को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है. इन वेरिएंट्स के बीच सबसे बड़ा अंतर कलर ऑप्शन, रिम्स और एक्सेसरीज का है. अलॉय व्हील वाले वेरिएंट में CEAT क्रॉसरैड एटी टायर दिए गए हैं, जबकि क्रॉस-स्पोक व्हील वाले मॉडल में वर्डेस्टेन सेंटुरो एक्सआर टायर मिलते हैं. बाइक में फ्रंट में 19 इंच का व्हील और पिछले हिस्से में 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है.

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Himalayan 750 की कीमत और वेरिएंट

वेरिएंट कलर कीमत अलॉय व्हील वेरिएंट एजटेक ग्रीन, ब्लैक 4.89 लाख रुपये ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक वाइकिंग ब्रांज, साइबेरिया व्हाइट 5.14 लाख रुपये टॉप वेरिएंट अंटार्कटिक सिल्वर 6.29 लाख रुपये

हिमालयन के टॉप वेरिएंट की कीमत में आप एक छोटी-मोटी कार खरीद लेंगे. आप सोच रहे होंगे कि, आखिर एक बाइक के लिए इतनी मोटी रकम क्यों? लेकिन एडवेंचर के शौकीनों के लिए इसके टॉप वेरिएंट में कंपनी ने ख़ास GIVI एक्सेसरीज का पैकेज दिया है. इसमें टॉप बॉक्स, पैनियर्स, हीटेड ग्रिप्स, हैंडगार्ड्स और एल्युमिनियम स्किड प्लेट शामिल हैं. ग्राहक इन एक्सेसरीज को कम कीमत वाले अन्य चार कलर वेरिएंट में भी अलग से लगवा सकते हैं.

मिलेंगे ये फीचर्स

जहां तक फीचर्स की बात है तो तीनों वेरिएंट में लगभग एक जैसे ही फीचर्स मिलते हैं. Himalayan 750 रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे ज्यादा फीचर्स वाली मोटरसाइकिल है. इसमें क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बाइक में नया LED हेडलाइट दिया गया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह मौजूदा हेडलाइट के मुकाबले ज्यादा रोशनी देता है.

इसके अलावा बाइक में डुअल फ्रंट डिस्क ब्रेक और एडजस्टेबल Showa सस्पेंशन भी दिया गया है. ये फीचर्स बाइक को खराब रास्तों, हाईवे और लंबी दूरी के सफर के लिहाज से बेहतर बनाने में मदद करेंगे.

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