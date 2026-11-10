scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मौत का LIVE वीडियो: भाई गिड़गिड़ाता रहा, पर नीचे नहीं उतरा शंकर... पानी की टंकी से कूदा; दर्दनाक मौत

Bhopal Tragic Death: भोपाल के बैरसिया में घरेलू विवाद के बाद पानी की टंकी से कूदकर 20 वर्षीय युवक की मौत. शराब पीने से रोकने पर उठाया खौफनाक कदम. पढ़ें रिपोर्ट.

Advertisement
X
भोपाल के गुनगा गांव में युवक ने उठाया आत्मघाती कदम.(Photo:ITG)
भोपाल के गुनगा गांव में युवक ने उठाया आत्मघाती कदम.(Photo:ITG)

राजधानी भोपाल के गुनगा गांव में घरेलू विवाद के बाद एक युवक की पानी की टंकी से कूदने पर दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक के शराब पीने को लेकर परिवार के सदस्यों ने उसे रोका था. इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में युवक गांव के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. परिजनों ने उसे समझाने और बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने टंकी से कूद गया. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान गुनगा निवासी शंकर अहिरवार, पिता पदम अहिरवार, उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शंकर के शराब पीने को लेकर घर में परिजनों के साथ कहासुनी हुई थी. परिवार के सदस्य उसे शराब पीने से मना कर रहे थे, लेकिन युवक इस बात को लेकर नाराज हो गया. देखते ही देखते घर में विवाद बढ़ गया और गुस्से में शंकर घर से निकलकर गांव के समीप बनी पानी की टंकी पर जा चढ़ा.

भाई ने कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाया हादसा

सम्बंधित ख़बरें

burhanpur farmer family cow
गर्भवती गाय को माना परिवार का हिस्सा, कराई गोदभराई; पूरे गांव को भोज
पुलिस ने ऐसे दबोचा लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोपी
भोपाल में युवतियों को पीछे से थप्पड़ मारकर भागता था सिरफिरा.(Photo:Screengrab)
राह चलती युवतियों को 'बैड टच' करने वाला सायको दबोचा, ⁠भेजा गया जेल
AIIMS Bhopal Warns
पटाखों के बाद कम सुनाई दे तो न करें नजरअंदाज, एम्स की एडवाइजरी
शहडोल में किशोरों की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा.(Photo:ITG)
पुलिस के डर से भाग रहे 3 किशोर तालाब में डूबे, मौत; मुआवजा देगी सरकार

घटना के दौरान युवक का भाई उसे बचाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया और उसे समझाने का प्रयास किया. भाई ने शंकर को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना. इससे पहले कि परिजन उसे सुरक्षित नीचे उतार पाते, युवक ने टंकी से छलांग लगा दी. ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई. घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. देखें VIDEO:- 

Advertisement

गुनगा थाना पुलिस ने कायम किया मर्ग

गुनगा थाना प्रभारी रिंकू सिंह जाटव के अनुसार, मंगलवार शाम शंकर लाल अहिरवार ने गांव के पास बनी पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि युवक का घर में शराब पीने को लेकर परिजनों से विवाद हुआ था. विवाद के बाद वह गुस्से में घर से निकलकर पानी की टंकी पर चढ़ गया. उसके भाई ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन युवक ने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

घरेलू विवाद ने उजाड़ दिया परिवार

महज 20 वर्ष की उम्र में युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया है. शराब पीने को लेकर शुरू हुआ घरेलू विवाद इस हद तक बढ़ गया कि एक परिवार ने अपना युवा सदस्य खो दिया. गांव में भी घटना को लेकर दुख और चर्चा का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को छठ का तोहफा, DA-DR में 3% का इजाफा |
    गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद पर महायुति का कब्जा, NCP नेता राजेश पाटील ने तीन वोटों से चुनाव जीता |
    सोनिया गांधी की जिंदगी के पन्नों में क्या-क्या छिपा? देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    'नेतन्याहू एक मिनट भी PM रहने लायक नहीं', बरसे इजरायल में सरकार बना रहे गादी आइसेनकोट |
    गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान |
    बिहार: शिवहर के नए एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने मंदिर में की पूजा, नंदी के कान में कही मनोकामना; फोटो वायरल |
    गायब हो गया वोटर लिस्ट से नाम? टेंशन मत लीजिए! बेझिझक भरिए फॉर्म-6, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान |
    Maatrubhumi Trailer Review: 'एक बिहारी 100 पर भारी', पहली बार जवान बने सलमान खान, मातृभूमि के ट्रेलर में छाए |
    अखिलेश यादव के राम मंदिर वाले दांव से पूरा सियासी खेल बदल जाएगा? देखें खबरदार |
    सहारनपुर की दो मुस्लिम बहनों के निकाह का कार्ड वायरल: दूल्हों के नाम पर विवाद, गार्डन मालिक को धमकी
    Advertisement