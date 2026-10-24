बिहार: बगहा में 13 साल के शिबू की हत्या, इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे लोग

बिहार के बगहा में 13 साल के शिबू खान की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. मासूम की मौत से आक्रोशित ग्रामीण अब उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं. रामनगर प्रखंड की मठिया पंचायत के मेघवल गांव में कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला. हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकले लोगों ने शिबू को श्रद्धांजलि दी और हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई.

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20 हजार रुपये के लिए बच्चे की हत्या का आरोप

इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह ने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि 13 साल के शिबू को स्कूल से अगवा किया गया और महज 20 हजार रुपये के लिए उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि इलाके में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में सरकार और प्रशासन को जवाब देना चाहिए.

जयेश मंगल सिंह ने मांग की कि शिबू की हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले. उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए.

शिबू को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हुए ग्रामीण

शिबू खान की हत्या से मेघवल गांव के लोगों में गहरा दुख और गुस्सा है. कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शिबू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इसके साथ ही पुलिस-प्रशासन से हत्याकांड की जांच में तेजी लाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की.

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ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए. कैंडल मार्च के जरिए उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई की मांग उठाई और परिवार के साथ खड़े होने का संदेश दिया.

न्याय नहीं मिला तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस नेता जयेश मंगल सिंह ने चेतावनी दी कि अगर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला, तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा. शिबू की हत्या का मामला अब गांव में आक्रोश का रूप ले चुका है. ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस जल्द कार्रवाई करे और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले. फिलहाल, इस मामले में ग्रामीणों की नजर पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर है.



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