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शुरू हुई Toyota Hilux की डिलीवरी... मैरी कॉम बनी पहली खरीदार

टोयोटा हाइलक्स (9वीं जनरेशन) को भारत में अपना पहला खरीदार मिल गया है. वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम ने इस लाइफस्टाइल ट्रक को खरीद लिया है. इसकी डिलीवरी स्वतंत्रता दिवस पर शुरू होगी. हाल में ही इस कार को कंपनी ने लॉन्च किया है. इसमें कई नए फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं लेटेस्ट हाइलक्स में क्या कुछ खास मिलता है.

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मैरी कॉम ने खरीदी लेटेस्ट Toyota Hilux. (Photo: Toyota)
मैरी कॉम ने खरीदी लेटेस्ट Toyota Hilux. (Photo: Toyota)

टोयोटा ने अपने पिकअप ट्रक हाइलक्स (Hilux) की डिलीवरी शुरू कर दी है. कुछ दिनों पहले ही इस पिकअप ट्रक की 9वीं जनरेशन को कंपनी ने भारत में लॉन्च किया था. 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम इस पिकअप ट्रक की पहली खरीदार बनी हैं. उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में इस पिकअप ट्रक की डिलीवरी ली है.

टोयोटा का ये पिकअप ट्रक कल यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी की मानें, तो 28 जुलाई को लॉन्च हुए इस ट्रक को लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, टोयोटा ने बुकिंग के नंबर्स नहीं बताए हैं. आइए जानते हैं इस ट्रक की खास बातें. 

भारतीय बाजार में लॉन्च होने से पहले टोयोटा ने इस लाइफस्टाइल ट्रक को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया था. ये बिलकुल नए डिजाइन के साथ आता है. इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी. नए हाइलक्स में अपफ्रंट फेसिया, ग्रिल पर बोल्ड टोयोटा लेटरिंग, पतली एलईडी हेडलैम्प्स, रिडिजाइन बंपर और नए एलईडी टेललैम्प्स मिलते हैं. 

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कीमत, इंजन और फीचर्स

लेटेस्ट हाइलक्स को 31.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. ट्रक का टॉप वेरिएंट 36.69 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है. वहीं इसके मिड-स्पेक्स वाले वेरिएंट की कीमत 33.69 लाख रुपये एक्स शोरूम है. मैरी कॉम ने इसका कौन सा वेरिएंट खरीदा है, कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है. संभव है कि उन्होंने ट्रक का टॉप वेरिएंट खरीदा हो. 

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यह भी पढ़ें: 27KM का माइलेज, खुद होती है चार्ज, Toyota SUV का खास एडिशन लॉन्च

हायलक्स में 2.8 लीटर का फोर सिलेंडर डीजल इंजन आता है, जो 204 एचपी की पावर और 500 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. नई हाइलक्स के साथ कंपनी सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प दे रही है. इसमें आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा. ये पिकअप ट्रक 4x2 और 4x4 ऑप्शन में आता है. 

यह भी पढ़ें: Toyota Hilux भारत में लॉन्च, फॉर्च्यूनर के बड़े भाई की हुई एंट्री, इतनी है कीमत

इंटीरियर की बात करें, तो इसमें 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगा. इसके अलावा इसमें वायरलेस ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर आर्मरेस्ट, कप होल्डर, पीएम 2.5 एयर फिल्टर, 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा मिलता है.

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