'हाईजीन रखो, वरना उन्हें भेज दूंगा', तुकाराम मुंढे का डर दिखाकर सलमान ने किसे दी वॉर्निंग?

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के स्वैग का क्या ही कहना. इन दिनों इंस्टा पर उनका मजाकिया अंदाज काफी छाया हुआ है. अब एक्टर की नई पोस्ट चर्चा में आ गई है. सलमान खान ने मस्ती भरे अंदाज में मुंबई के कैफे को हाईजीन के नाम पर चेतावनी दी है. इशारों में कहा कि हाईजीन मेंटेन करना, वरना उन्हें (तुकाराम मुंढे) भेज दूंगा.
सलमान की नई पोस्ट की चर्चा
सलमान खान ने महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के एक्शन के बीच इंस्टा स्टोरी पर एक कैफे ऑनर का वीडियो पोस्ट किया है. साथ में एक्टर ने चेतावनी देते हुए मैसेज भी लिखा है. वो कहते हैं- सृष्टि, मेरी कॉफी रिफिल कर देना प्लीज. कीमत मत बढ़ाना, क्वालिटी मेंटेन रखना. हाइजीन भी मेंटेन रखना, वरना मैं उन्हें भेज दूंगा और काम खत्म (It's done sis).
सलमान ने अपनी पोस्ट में रवि किशन के वायरल डायलॉग It's done, bro को इट्स डन सिस लिखा.
वो आगे लिखते हैं- फिर मैं एक दिन वहां आऊंगा, अपनी बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट और जींस पहनकर, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं कॉरपोरेट वुमन. और ये जो वीडियो में बोल रही है ना ये मालिक है. और ये ही बैटमैन है. सलमान का ये ह्यूमर लोगों को पसंद आ रहा है. सलमान ने अपने मैसेज में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका 'HIM' कहना तुकाराम मुंढे की तरफ हिंट करता है.
तुकाराम मुंढे ने महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है. नकली खाद्य पदार्थों को बेचने और साफ सफाई ना रखने के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है. उनके सख्त रवैये की वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें 'रियल लाइफ सिंघम' भी कहा जाने लगा है. तुकाराम मुंढे ने विमल इलायची ऐड को लेकर टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान और अजय देवगन को भी लपेटे में लिया है. उन्होंने तीनों कलाकारों को नोटिस भेजा है.
वर्कफ्रंट पर, सलमान खान जल्द बिग बॉस 20 को होस्ट करते हुए दिखेंगे. शो का नया सीजन 6 सितंबर 2026 से शुरू हो रहा है. उनकी अपकमिंग फिल्मों में मातृभूमि शामिल है. इसमें उनके अपोजिट चित्रांगदा सिंह नजर आ रही हैं.