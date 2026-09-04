scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की दिव्य रात जरूर करें ये एक काम, अमीर बनाएंगी मां लक्ष्मी

आज देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है. ज्योतिषविदों का दावा है कि यदि जन्माष्टमी की दिव्य रात कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है. ये उपाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को संवारने में कारगर हैं.

Advertisement
X
जन्माष्टमी की दिव्य रात के समय कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो धनधान्य में वृद्धि हो सकती है. (Photo: ITG)
जन्माष्टमी की दिव्य रात के समय कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो धनधान्य में वृद्धि हो सकती है. (Photo: ITG)

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भादो कृष्ण अष्टमी तिथि पर हुआ था. इसलिए हर साल इस तिथि पर कान्हा का जन्मदिन मनाया जाता है. इस दिन रात्रिकाल में प्रतीकात्मक रूप से कान्हा जी का जन्म करवाया जाता है और फिर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है. ज्योतिष शास्त्र में जन्माष्टमी की रात को अत्यंत दिव्य बताया गया है, ज्योतिषविदों का कहना है कि यदि इस दिन रात के समय कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो धनधान्य में वृद्धि हो सकती है. आइए जन्माष्टमी की रात किए जाने वाले दिव्य उपाय जानते हैं.

1. माखन-मिश्री का भोग
जन्माष्टमी की रात भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं. मान्यता है कि माखन-मिश्री कृष्ण जी को बेहद प्रिय है. भोग लगाते समय “ॐ कृष्णाय नमः” का जाप करें. इसके बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटें. इससे घर में सुख-संपन्नता बढ़ेगी और घर के  सदस्यों की उन्नति होगी.

2. केसर वाला दूध अर्पित करें
रात में दूध में थोड़ी केसर और मिश्री मिलाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें. इसमें थोड़ा माखन भी मिलाया जा सकता है. भोग लगाते समय कृष्ण मंत्र का जाप करें और बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें. भगवान को भोग लगाते समय अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने की प्रार्थना भगवान से जरूर करें.

सम्बंधित ख़बरें

yogi adityanath janmashtami CELEBRATION temples religious faith indian culture
'आक्रांता मंदिर तोड़ सकता है, आस्था नहीं...' जन्माष्टमी समारोह में बोले CM योगी
krishna painting artist fakaruddin
मुस्लिम चित्रकार की अनोखी कृष्ण भक्ति! कैनवास पर बनाई कृष्ण की पेंटिंग
फकरुद्दीन बोले- भगवान कृष्ण से उनका भावनात्मक जुड़ाव. (Photo: Screengrab)
फकरुद्दीन अलीभाई ने तैयार की भगवान कृष्ण की मनमोहक पेंटिंग
Sri Krishna facts, trivia, krishna janmashtami
भारत से पहले विदेश में दिखाई थी 'श्री कृष्णा', बवाल मचा तो DD ने दी थी जगह!
Krishna Janmashtami 2026
जन्माष्टमी पर आज कब दिखेगा चांद? जानें शहरों में चंद्रोदय की टाइमिंग

3. चांदी का सिक्का पूजा में रखें
जन्माष्टमी की पूजा के दौरान चांदी का सिक्का भगवान श्रीकृष्ण के सामने रखें. विधिवत पूजा के बाद इस सिक्के को घर के पूजा स्थल या तिजोरी में सुरक्षित रखने की परंपरा है. इस सिक्के को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. कहते हैं कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है.

Advertisement

4. तुलसी दल चढ़ाएं
भगवान कृष्ण को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य रखें. कृष्ण पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है. तुलसी अर्पित करते हुए भगवान से घर में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें. शास्त्रों में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है. जो भी भक्त श्री हरि के पूर्ण स्वरूप कृष्ण को तुलसी चढ़ाता है, मां लक्ष्मी उस पर जरूर कृपा करती हैं.

5. “हरे कृष्ण” मंत्र का जाप करें
जन्माष्टमी की रात पूजा के बाद श्रद्धा के साथ “हरे कृष्ण, हरे राम” मंत्र का जाप करें. साथ ही “ॐ कृष्णाय नमः” का जाप भी किया जा सकता है. मान्यता के अनुसार, भक्ति और श्रद्धा से भगवान कृष्ण का स्मरण करने से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की कामना की जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Exclusive: अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान क्या बात हुई? CJP के आशुतोष रांका ने बताया |
    'दिल्ली पुलिस को इंतजार नहीं करना...', निशु आजाद मामले में क्या बोले आशुतोष रांका? |
    'हाईजीन रखो, वरना उन्हें भेज दूंगा', तुकाराम मुंढे का डर दिखाकर सलमान ने किसे दी वॉर्निंग? |
    ‘अब राम मंदिर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर’, दो दिन की अयोध्या यात्रा के बाद बोले पहले CEO जितेंद्र मिश्र |
    ड्रग्स तस्करी में इस्तेमाल जहाज को US सेना ने क‍िया नष्ट, देखें US टॉप-10 |
    न छत, न इमारत... हिमाचल प्रदेश में रेस्ट हाउस और पंचायत भवनों में चल रहे 177 स्कूल |
    'आक्रांता मंदिर तोड़ सकता है, आस्था नहीं...' जन्माष्टमी समारोह में बोले CM योगी |
    Nepal Floods : 9 दिनों तक टनल में फंसे रहे दो मजदूर मिले जिंदा, दिमाग और शरीर पर क्या असर पडे़गा? |
    राखी के दिन रिश्तों का कत्ल, भाई पर कमेंट से भड़की जेठानी... देवरानी की हत्या कर हौज में डाला शव |
    बिहार के राघोपुर में गंगा का तांडव, तेजस्वी यादव के क्षेत्र में बाढ़ से हाहाकार!
    Advertisement