IND vs SL: सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, 15 साल बाद हुआ ये करिश्मा, दिग्गजों के इस खास क्लब में मारी एंट्री!

कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुषा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में बल्ला लेकर मैदान में उतरने से पहले ही सोनल दिनुषा ने इतिहास रच दिया है.
दिनुषा ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़कर कई दिग्गजों के क्लब में अपनी जगह बना ली है. गाले टेस्ट में 100 और 84 रनों की पारियां खेलने के बाद दिनुषा ने कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में भी 103 रनों का शानदार योगदान दिया.
इसके साथ ही वह भारत के खिलाफ अपने करियर के शुरुआती दो टेस्ट मैचों में दो शतक लगाने वाले दुनिया के आठवें बल्लेबाज बन गए हैं. दिनुषा से पहले यह कारनामा न्यूजीलैंड के जेसी राइडर ने साल 2009 में किया था. यानी पूरे 15 साल बाद किसी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ अपने शुरुआती दो टेस्ट मैचों में लगातार दो शतक ठोके हैं.
Back-to-Back Test Centuries! 🔥🏏
Sonal Dinusha does it again! 💯💯
From Galle to Colombo, the century streak continues! What a player! 🇱🇰#SonalDinusha #SriLankaCricket #SLvIND #BackToBackCenturies pic.twitter.com/0P3UybMcbe— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 26, 2026
दिनुषा ने बल्ले से किया कमाल का प्रदर्शन
दिनुषा भारत के खिलाफ अपने करियर के शुरुआती दो टेस्ट मैचों में दो शतक जड़ने वाले दुनिया के केवल आठवें बल्लेबाज बन गए हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही उनका नाम क्रिकेट जगत के कई महान और दिग्गज खिलाड़ियों के साथ जुड़ गया है.
वेस्टइंडीज के वीक्स ने सबसे पहली बार किया था यह कारनामा
भारत के खिलाफ अपने शुरुआती दो टेस्ट मैचों में दो शतक लगाने का यह कारनामा सबसे पहले 1948 में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज एवरटन वीक्स ने किया था. इसके बाद 1958 में वेस्टइंडीज के ही सर गार्फिल्ड सोबर्स ने इस उपलब्धि को दोहराया. एशियाई उपमहाद्वीप से पाकिस्तान के जहीर अब्बास (1978) और श्रीलंका के दलीप मेंडिस (1982) ने भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती दो टेस्ट सीरीज में यह दबदबा दिखाया था.
Stumps | Day 3 - Sri Lanka Trail by 238 Runs 🏏🇱🇰#SLvIND #SriLankaCricket pic.twitter.com/8ErWxJ18Ea— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 25, 2026
90 के दशक में इंग्लैंड के रॉबिन स्मिथ (1990) और दक्षिण अफ्रीका के गैरी कर्स्टन (1996) ने इस खास क्लब में अपनी जगह बनाई. 21वीं सदी में न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेसी राइडर (2009) भारत के खिलाफ अपने शुरुआती दो टेस्ट में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. अब पूरे 15 साल बाद सोनल दिनुषा (2026) ने जेसी राइडर के इस दमदार रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है.
Innings Break | India 503/9d 🏏— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 24, 2026
Over to Sri Lanka now. 🇱🇰 Time to bat!#SLvIND #SriLankaCricket pic.twitter.com/hSkffGuIKK
भारत के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट में 2 शतक जड़ने वाले दिग्गज
एवरटन वीक्स (वेस्टइंडीज, 1948)
गार्फिल्ड सोबर्स (वेस्टइंडीज, 1958)
जहीर अब्बास (पाकिस्तान, 1978)
दलीप मेंडिस (श्रीलंका, 1982)
रॉबिन स्मिथ (इंग्लैंड, 1990)
गैरी कर्स्टन (दक्षिण अफ्रीका, 1996)
जेसी राइडर (न्यूजीलैंड, 2009)
सोनल दिनुषा (श्रीलंका, 2026)