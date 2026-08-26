फोन पर मग्न था बाइक सवार, बचाने के चक्कर में खाई में गिरी कार, डूबती गाड़ी में फंसी थीं 5 जिंदगियां

लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में निघासन-पलिया स्टेट हाईवे पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दुर्गापुरवा और दुबहा गांव के बीच एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरी गहरी खाई में जा गिरी. कार के खाई में गिरते ही उसमें सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई. मौके पर मौजूद राहगीरों ने बिना समय गंवाए साहस दिखाया और पानी में उतरकर कार सवारों को बाहर निकाल लिया. जानकारी के अनुसार, तिकुनिया थाना क्षेत्र के कड़िया डांगा गांव के रहने वाले अमरजीत सिंह उर्फ बॉबी अपने साथियों के साथ खटीमा जा रहे थे. कार में उनके साथ गुरदीप सिंह, रेशमा कौर, परमजीत कौर और कोमल कौर भी सवार थीं. कार में कुल पांच लोग थे। इनमें दो पुरुष और तीन महिलाएं शामिल थीं.

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बताया गया कि कार जब निघासन-पलिया स्टेट हाईवे पर दुर्गापुरवा और दुबहा गांव के बीच पहुंची, तभी सामने से एक बाइक सवार युवक अचानक कार के सामने आ गया. बाइक सवार युवक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. अचानक बाइक सामने आ जाने से कार चालक के सामने उसे बचाने की स्थिति बन गई. बाइक सवार को बचाने के लिए चालक ने तत्काल कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया. इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पानी से भरी गहरी खाई में जा गिरी. कार के खाई में गिरते ही आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया. लोगों ने देखा कि कार पानी में डूब रही है और उसमें पांच लोग फंसे हुए हैं.

बिना समय गंवाए पांचों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद कुछ राहगीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत पानी में छलांग लगा दी. राहगीर कार तक पहुंचे और उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया. कुछ ही देर में उन्होंने कार में सवार दो पुरुषों और तीन महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी. एंबुलेंस की मदद से कार सवार लोगों को अस्पताल भेजा गया. इस तरह राहगीरों की तत्परता के चलते पानी में डूब रही कार से पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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घटना के बाद देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. सड़क किनारे पानी से भरी गहरी खाई में कार के गिरने और उसके डूबने का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया. कार के पानी में डूबने से लेकर राहगीरों के पानी में कूदकर लोगों को बचाने तक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में पानी से भरी खाई में डूबी कार दिखाई दे रही है. इसके साथ ही कुछ लोग पानी में उतरकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं.

घटना से जुड़े वीडियो में निघासन थाने का बोर्ड भी दिखाई देता है. इसके अलावा पानी से भरी खाई में डूब रही कार, कार सवार लोगों को बचाने के लिए पानी में कूदते राहगीर और मौके पर जुटी भारी भीड़ भी नजर आती है. वीडियो में 108 एंबुलेंस की मदद से लोगों को अस्पताल भेजे जाने का दृश्य भी बताया गया है. इस पूरे घटनाक्रम में कोई बाइट उपलब्ध नहीं है. हादसे की जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी पांच लोगों को राहगीरों ने पानी में कूदकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

रेस्क्यू के बाद 108 एंबुलेंस से लोगों को भेजा गया अस्पताल

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हादसा बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ. फिलहाल घटना का सबसे अहम पहलू यही रहा कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय गंवाए बिना पानी में छलांग लगाकर कार में फंसे पांच लोगों की जान बचा ली. लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद सामने आया वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में हादसे के बाद की स्थिति और राहत बचाव में जुटे लोगों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. राहगीरों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और कार में सवार दो पुरुषों और तीन महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.





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