25 की उम्र... 50 हजार को बनाया 4.35 करोड़, फिर अचानक कारोबार ठप!

आपने सोशल मीडिया पर तो कई तरह की सक्सेस स्टोरी पढ़ी होगी लेकिन इस समय 4.35 करोड़ रुपये बनाने के बाद बिजनेस ठप की खबर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल हो रही खबर में बताया जा रहा है कि 25 साल की उम्र में एक युवा ने अपनी 50 हजार रुपये की बचत को 4.35 करोड़ तक पहुंचाया लेकिन कुछ समय बाद ही उसका बिजनेस ठप हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें? रेडिट पर शेयर करते हुए उसने बताया कि पिछले करीब 2.5 साल में एक ऑनलाइन एजेंसी बिजनेस के जरिए अपनी ज्यादातर संपत्ति बनाई है. उसके बिजनेस ने अपने सबसे अच्छे दौर में एक महीने में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

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अब सामने आ रही ये परेशानी

हालांकि, अब उनके बिजनेस का मुनाफा घटकर करीब 1 लाख रुपये प्रति माह रह गया है. ऐसे में वह असमंजस में हैं कि एजेंसी को दोबारा खड़ा करें, नया बिजनेस शुरू करें, अपनी बचत को निवेश करें या ट्रेडिंग में काम करें?

50 हजार से किया करोड़ों का बिजनेस

बिजनेसमैन ने आगे बताया कि करीब 2.5 साल पहले उनके पास बचत के रूप में केवल 50 हजार रुपये थे. लेकिन कुछ ही समय में उनकी ऑनलाइन कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया. चार महीने उनके लिए बेहद खास रहे. सबसे अधिक कमाई करने वाले महीने में उन्हें करीब 1.55 करोड़ रुपये मिले. इसके बाद 80 लाख रुपये, 51 लाख रुपये और 4 लाख रुपये की कमाई हुई. इन बेहद मुनाफे वाले महीनों के अलावा, उन्होंने आमतौर पर हर महीने 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच कमाई की. लेकिन एक समय था जब उन्होंने कुल मिलाकर 4.6 करोड़ रुपये की कमाई की जिससे उन्होंने बाइक, गैजेट्स और अपनी मां के लिए गोल्ड खरीदे और उनकी वर्तमान कुल संपत्ति लगभग 4.35 करोड़ रुपये है.

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केवल अब केवल 1 लाख रुपये हो रहा प्रॉफिट

इस बड़ी सफलता के बाद अब उनके कारोबार में उतनी ही बड़ी गिरावट आई है. उद्यमी ने बताया कि उनका बिजनेस काफी नीचे आ गया है और फिलहाल उन्हें हर महीने करीब 1 लाख रुपये का मुनाफा हो रहा है. उन्होंने यह भी माना कि अब उनका कारोबार चलाने में मन नहीं लगता.

उन्हें पता है कि हर महीने 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कमाना कैसा होता है. ऐसे में एक समय में 1 करोड़ रुपये से अधिक कमाने के बाद अब 1 लाख रुपये की कमाई उन्हें बहुत कम लगती है. हालांकि, वह यह भी जानते हैं कि 1 लाख रुपये प्रति माह भी एक अच्छी आय है.

यूजर्स से पूछ रहे हैं सवाल?

अपने कारोबार में आ रही दिक्कतों के चलते, उद्यमी विदेशी मुद्रा और सोने के व्यापार पर विचार कर रहा है. फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले एक दोस्त ने उसे इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जबकि एक ऑनलाइन ट्रेडर जिसे वह नियमित रूप से फॉलो करता है, व्यक्तिगत ट्रेडों से 10,000 डॉलर से 50,000 डॉलर तक के मुनाफे का दावा करते हुए स्क्रीनशॉट पोस्ट करता है. उसने स्वीकार किया कि स्क्रीनशॉट लगातार मुनाफे का प्रमाण नहीं होते. उनकी योजना अपनी कुल संपत्ति का केवल 2-3%, यानी लगभग 9-13 लाख रुपये, व्यापार में लगाने की है.

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रेडिट पर दी गई चेतावनी

उनकी पोस्ट पर लोगों ने उन्हें ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह दी है. कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि वह अपनी मौजूदा एजेंसी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करें और अपनी ज्यादातर रकम को लंबे समय के लिए निवेश करें. साथ ही उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग से बचने की सलाह भी दी गई. कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि वह एजेंसी के रोजाना के कामकाज के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करें और खुद किसी नए बिजनेस या दूसरे उद्यम पर ध्यान दें.

वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि 25 साल की उम्र में 4.35 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित कर लेने की वजह से पैसे बढ़ाने के लिए अनावश्यक जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है. दूसरे ने सुझाव दिया कि व्यवसाय में गिरावट के कारणों का पता लगाते समय वर्तमान 1 लाख रुपये के मासिक लाभ को एक उपयोगी आय स्रोत के रूप में माना जाए.

4.35 करोड़ रुपये का क्या करना चाहिए?

बिजनेसमैन का सबसे बड़ा सवाल बिजनेस के बारे में नहीं है बल्कि इस बारे में है कि अच्छी और तेजी से कमाई करने के बाद क्या होता है? उन्होंने रेडिट यूजर्स से पूछा कि उन्हें एजेंसी को फिर से शुरू करना चाहिए, पूरी तरह से एक नए ऑनलाइन मॉडल को शुरू करना चाहिए या पैसे के छोटे हिस्सों से व्यापार करना चाहिए?

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